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مقدّمة النشرة المسائيّة 30-01-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-30 | 12:44
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مقدّمة النشرة المسائيّة 30-01-2025
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مقدّمة النشرة المسائيّة 30-01-2025

في التشكيل ، راوِح مكانك، فعلى الرغم من كل المساعي والمشاورات، فإن العقدة بحسب أوساط الرئيس المكلف، ما زالت متوقفة عند وزارة المال، كما عند الأسماء التي طرحها حزبُ الله على الحقائب غير وزارة المال. 
عند هذا الحد ، فإن المسألة لم تعد بحاجة إلى مزيد من المشاورات بل إلى قرار. وهنا بالترتيب، مطلوب من الرئيس المكلَّف أولاُ ، ثم يليه قرار رئيس الجمهورية التوقيع على المرسوم. فهل يتخذ القرار بعدما استُنفذت المشاورات؟ 
بعيدًا من ملف تشكيل الحكومة، العد العكسي وصولاً إلى الثامن عشر من شباط المقبل، موعد انتهاء الهدنة الممدد لها، قد بدأ ، والأسئلة هنا هي : ماذا عن اسلحة حزب الله الذي يرفض أن يناقشه أحد فيها، لا جنوب الليطاني ولا شمال الليطاني؟ ماذا لو سلمت إسرائيل لجنة المراقبة تقارير عن هذه الاسلحة ولم تتصرف اللجنة ، فهل تبادر إسرائيل إلى ضربها؟ وماذا سيكون عليه موقفُ حزب الله؟ 
في التطورات السورية، زيارةٌ لأمير قطر لدمشق، فيما الرئيس السوري أحمد الشرع تلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
في ملف تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس ، مرحلة جديدة تمت اليوم ، بعد شيء من التعثر نهارًا.

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