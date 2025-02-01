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مقدمة النشرة المسائية 1-2-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-01 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 1-2-2025
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مقدمة النشرة المسائية 1-2-2025

ثلاثة أيام تفصل الشرق الأوسط عن المحادثات التي يجريها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الثلاثاء في واشنطن، وحتى الآن لا يزال طرح ترامب نقلَ جزء من الغزّيين الى مصر والأردن الخبر الأبرز.

فترامب مصرٌ على طرحه، حتى لو رفضه وزراء خارجية السعودية، قطر، الإمارات مصر والأردن اليوم، معلنين رفضَ تهجير الفلسطينيين أو حتى التشجيع على نقلهم، والتمسكَ في المقابل بالعمل مع ادارة ترامب على تنفيذ حل الدولتين.

والرئيس الأميركي الذي تواصل مع نظيره المصري اليوم ايضا، أعاد التأكيد على ما طرحه لأسبابٍ ربطَها باعادة اعمار غزة، بحسب ما نقلت صحيفة أكسيوس، فيما لوحظ ان الرئاسة المصرية التي لخصت محتوى الاتصال، لم تأت حتى على ذكر "نقل الفلسطينيين" أو طرح ترامب، انما تحدثت عن التشديد على التوصل الى اتفاق سلام عادل وشامل.

خطورة طرح ترامب، تتزامن مع وقفين للنار هما فعلا مترنحين، سواء على مستوى وقف النار بين اسرائيل وحماس، أو بين لبنان واسرائيل، وهذين الملفين أيضا على جدول محادثات واشنطن.

وقبل أن تتضح صورتهما نتيجة محادثات ترامب نتنياهو على الأقل على مستوى لبنان، لن تتوجه الى بيروت "مورغان أورتيغاس" خليفة آموس هوكشتاين، لتنقل كلاما واضحا يرتبط بتنفيذ اتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 وصولا الى تأليف الحكومة.

فأورتيغاس التي تواصلت مع الرئيس المكلف نواف سلام، نقلت رسالة واضحة: "لا مكان لحزب الله، لا مباشرة ولا مواربة في الحكومة".

الرسائل الأميركية، لا تحتاج لقراءة ما بين السطور، وتأليفُ الحكومة سيجري على وقعها.

فإدارة ترامب تريد توسعة اتفاقات ابراهام في المنطقة، ولهذا الهدف، يجبُ وقفُ كلِّ الحروب، واضعاف كل من كان خلفها في الماضي، أو يفكر فيها مستقبلا، وعلى هذا الأساس، تضغط واشنطن في الملف الحكومي.

أما ما تتناقله الأوساط المحلية من ايجابية وسرعة في التوصل الى إعلان الحكومة أو تأخر في حصول ذلك لأسباب تبدأ من ثنائي "أمل" - حزب الله ولا تنتهي بمطالب القوات اللبنانية والقوى السنية، فليست أكثرَ من ملهاة للبنانيين.
 

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