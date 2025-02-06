مقدمة النشرة المسائية 06-02-2025



لم يعد الخبر أن الحكومة تعثَّر إصدار مراسيم ولادتها، بل:

ماذا بعد التعثُّر؟

جواب نهائي من الرئيس بري: الثنائي هو الذي يسمي الوزير الشيعي الخامس.

وجواب نهائي من الرئيس المكلف نواف سلام أنه هو الذي يسمي الوزير الشيعي الخامس.

عند هذا الحد ،تعطلت لغة الكلام ، بعدما كان كل شيء قد أُعِد لأصدار المراسيم اليوم .

ما هو السيناريو المنتظر بعد هذا التعثر؟

إما ان يتراجع الرئيس بري، وإما ان يتراجع الرئيس سلام؟ وإما أن يتم ابتداع مخرج يخرِج الجميع من هذا المأزق، ولكن مَن سيتولى الإخراج؟ حتى الآن لا جواب والوضع مقفل.

بالتزامن مع هذا التعثر، وفد أميركي في بيروت... وكالة رويترز أوردت أنه من المتوقع أن يوجه مبعوث أمريكي رسالة شديدة اللهجة إلى زعماءِ لبنان خلال الزيارة ، مفادها أن الولايات المتحدة لن تقبل نفوذاً لحزب الله وحلفائه على عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، ودبلوماسي غربي، ومصادر من دولٍ في المنطقة، إن الرسالة سوف تتضمن إشارة إلى أن لبنان سيتعرض لعزلة أكبر، ودمار اقتصادي، ما لم يشكل حكومة ملتزمة الإصلاحات، ويلتزم القضاء على الفساد والحدَّ من نفوذ حزب الله...

الجدير ذكره أن الوفد الأمريكي هو برئاسة مورغان أورتاغوس.

نقديًا ، وفي خبر يتعلق بلبنان ، قالت متحدثة باسم صندوق النقد

الدولي اليوم، إن الصندوق يتطلع للعمل مع لبنان.



