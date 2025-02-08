مقدمة النشرة المسائية 8-2-2025

قابلتان قانونيتان ساهمتا في ولادة الحكومة : مورغن أورتيغاس ، ونبيه بري، وما بدا عصيًا أول من أمس الخميس، أصبح يسيرًا يوم السبت. اورتيغاس في بيروت شهدت على عملية الولادة ، والرئيس بري في بعبدا دقق في الأسماء... والباقي تفاصيل.أنتهت ثالث المعارك ، بعد انتخاب رئيس الجمهورية ، وبعد تكليف الرئيس سلام للتشكيل... وبعد التشكيل، إلى المعركة الرابعة ، وهنا يُطرح سؤال: بعد تمرير المعارك الثلاث ، التي كان الفوز فيها اشبه بمعجزة، هل تكون المعركة الرابعة سلسة؟ ثمة مَن يعتقد أن مَن فازوا في المعارك الثلاث، لن يصعب عليهم الفوز في الرابعة، أما عناوينها فهي في صياغة البيان الوزاري، والاسئلة بشأنها تتركز على التالي:ماذا عن الثلاثية؟ ماذا عن الإصلاح ومحاربة الفساد ؟ ماذا عن القطاع المصرفي من ودائع وإعادة هيكلة؟ ماذا عن احترام المواعيد الدستورية من انتخابات بلدية واختيارية ونيابية؟ ماذا عن إعادة الإعمار؟ والأهم من كل ذلك ، هل سيكون في لبنان جيش واحد يتولى وحده الاستراتيجية الدفاعية من دون شريك؟ هل سينتهي الحديث عن جنوبي الليطاني وشمالي الليطاني، ليتحول الحديث من الناقورة إلى النهر الكبير؟الظرف غير عادي على الإطلاق، وبعيداً من الشعارات والكليشيهات، تولَد الحكومة في ظل زلزال محلي وإقليمي ودولي. وفي الإمكان اليوم الحديث عن بدء الانتظام العام للسلطة ، في انتظار البيان الوزاري.تبقى إشارة أخيرة وهي ما أوردته وكالة رويترز تعليقًا على ولادة الحكومة ، فكتبت "ان تشكيل الحكومة جاء بعد تدخل أمريكي مباشر غير معتاد..."رئيس الحكومة نواف سلام ، وفي بيانه الأول بعد التأليف، قال :" أتمنى أن تكون حكومة َ الإصلاح والإنقاذ.. يهمني أن أؤكد أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي ، والحكومة ستعمل على "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".