مقدمة النشرة المسائية 10-2-2025

على وقعِ تطورات محلية وعالمية في غاية الأهمية، تظهر الصورة الأولى غدا لبداية إعادة تكوين السلطة في لبنان.



غدا في قصر بعبدا الصورة الأولى لأول مجلس وزراء في عهد الرئيس جوزاف عون، بعد سنتين وثمانية أشهر على آخر جلسة لمجلس الوزراء في عهد الرئيس ميشال عون في العشرين من أيار 2022.



أول خلل في النظام أن مجلس الوزراء يغيب عن القصر الجمهوري سنتين وثمانية أشهر، أي أكثر من ثلث ولاية رئيس الجمهورية!



أليس الأجدر أن تكون البداية فتح ملف الخلل في النظام، بالتوازي مع سائر الملفات؟ قد يكون من السابق لأوانه طرح هذا الملف على جلسة سيقتصر دورها على تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري وأخذ الصورة التذكارية، وانطلاق الوزراء إلى التسليم والتسلم قبل إعداد البيان الوزراي ونيل الثقة على أساسه.



وفي أيام التسليم والتسلم سيتبارى الوزراء السابقون في تعداد إنجازاتهم، والوزراءُ الجدد في إطلاق وعودهم، ولكن حبذا لو أن السابقين يُعفون المواطن من إنجازاتهم، وهي واجباتهم، والجدد من إغداق وعودهم، وترك أعمالهم المستقبلية تتحدث عنهم.



وليس بعيدا من الملف الحكومي، إتخذت الـLBCI قرارا بعدم تغطية أي لقاءات للوزراء مع الكتل النيابية والأحزاب كافة، دعما لاستقلالية قرارهم، ولتمكينهم من أن يكونوا أسياد أنفسهم على طاولة مجلس الوزراء. فالوزراء في خدمة الشعب اللبناني، لا في خدمة الأحزاب. أما الكتل النيابية والنواب، فمسؤوليتهم مراقبة عمل الحكومة ضمن الأطر الدستورية. فمثلما يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة، فمن مهامه الدستورية مراقبة عملها.



ميدانيا، الأوضاع على حالها من الخطورة على الحدود اللبنانية السورية.. قد تخف العمليات العسكرية، لكن التداعيات خطيرة، والتوجس سيدُ الموقف في ما يتعلق بالجنوب، وما إذا كانت إسرائيل ستنسحب أو ستبقي على التمركز في بعض النقاط.