مقدمة النشرة المسائية 12-2-2025

سرعة هائلة, تخلط الولايات المتحدة الملفات وتعيد رسم حدود الدول, من اوروبا الى الشرق الاوسط.المفاجأة اليوم جاءت من وزير الدفاع الاميركي الذي ابلغ الاوروبيين في بروكسل ان العودة الى حدود اوكرانيا ما قبل عام 2014 غير واقعية, وكذلك منحَها العضوية في الناتو.كلام الوزير الاميركي عن حدود اوكرانيا, جاء بعد ساعات من اصرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب على السيطرة على غزة بكلام واضح، قاله امام الملك الاردني في البيت الابيض, ليعود اليوم , وفي بيان صادر عن البيت الابيض, ليتحدث عن منح الغزيين خيارات للعيش بأمان وكرامة, من دون ان يتطرق البيان الى ترحيلهم المحسوم.صدور هذا البيان لا يعني تراجع ترامب, انما فتحَ باب التفاوض مع الدول العربية، وعلى رأسها السعودية, بشأن مستقبل غزة, وخروج حماس النهائي منها, وصولا الى من يسكنها وكيف تدار ,لتصل واشنطن بعد ذلك الى الهدف المنشود: توسيعِ ِ اتفاقيات ابراهام.من ينظرْ الى ما يحدث في العالم والمنطقة,يدركْ ان لا مجال للفصل بين ذلك، وبين ما يحصل في لبنان, لا سيما لجهة الانسحاب الاسرائيلي من البلدات المحتلة، في الثامن عشر من شباط.فالمؤشرات تتحدث عن اتفاق اميركي اسرائيلي يتناول بقاء اسرائيل في مواقع استراتيجية قد لا تتعدى الخمسة، في الداخل اللبناني.فماذا سيفعل لبنان ان تبلّغ فعلا هكذا اتفاق؟وهل هو قادر على مواجهته, فيما واشنطن تعيد رسم خرائطِ دولٍ كبرى في العالم؟كل هذه التحديات موضوعة امام رئيس الجمهورية جوزاف عون وامام الرئيس المكلف نواف سلام, والاهم امام الحكومة التي سماها سلام تأسيسية, فأسقط كل محاولات اضعافها مسبَقا، وربطِها بمجرد تأمين الانتخابات النيابية المقبلة, ورفَع سقف تحدياتها ليبلغ استعادةَ الدولة .