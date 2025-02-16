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مقدمة النشرة المسائية 16-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-16 | 13:27
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مقدمة النشرة المسائية 16-2-2025
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مقدمة النشرة المسائية 16-2-2025
فيما لبنان محجوبة فيه الرؤية بسبب قنبلة دخانية أو قنبلة مسيلة للدموع، على طريق المطار أمس، تتلمس المنطقة والعالم الرؤية لمعرفة إلى أين تتجه التطورات، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لم يمر على ولايته الثانية سوى سبعة وعشرين يومًا، خلط الأوراق والحدود والتسميات، والعالم يلهث وراء خبطاته التي فيها كل يوم شيء جديد: من روسيا إلى أوكرانيا إلى الشرق الاوسط ولاسيما غزة، وصولًا إلى كندا وخليج المكسيك الذي سمَّاه خليج أميركا.
لبنان غارق في تفاصيله الصغيرة: قنبلة دخانية، كلمة بالناقص أو بالزايد في البيان الوزاري:
من إسرائيل، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وصول شحنة من القنابل "الثقيلة" الأميركية خلال الليل إلى إسرائيل.
إلى لبنان وأزمة الطيران: وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء نقلت عن رئيس منظمة الطيران المدني في إيران أن مسؤولين في سلطات الطيران في لبنان أبلغوا طهران بتعليق الرحلات الجوية الإيرانية إلى بيروت حتى يوم الثلاثاء 18 شباط.
هذا عن إيران ، ماذا عن العراق. مدير هيئة الطيران المدني فادي الحسن كشف أن جميع الرحلات العراقية الى لبنان تصل بانتظام ولا صحة لمنع اي رحلة متوجهة الى بيروت.
في تداعيات ما حصل أمس على طريق المطار، ما يشبه حرب البيانات بين حزب الله وقيادة الجيش، فحزب الله اصدر بيانًا قال فيه إن المعتصمين فوجئوا بإقدام بعض العناصر في الجيش اللبناني على إطلاق القنابل المسيلة للدموع باتجاههم، في تصرّف مُستهجن يُشكّل اعتداءً غير مُبرّر على مواطنين سلميين، وطالب بيان الحزب قيادة الجيش بفتح تحقيق عاجل عن هذا الاعتداء المدان واتخاذ الإجراءات المناسبة كما جاء في بيان حزب الله.
قيادة الجيش عاجلت حزب الله بالرد فكشفت أنه تم التنسيق مسبقًا مع منظمي الاعتصام وعدم قطع الطريق المؤدية إلى المطار، غير أن عددًا من المحتجين عمد لاحقًا إلى قطع الطريق والتعرض لعناصر الوحدات العسكرية المولجة حفظ الأمن، والتعدي على آلياتها، ما أدى إلى إصابة ٢٣ عسكريًّا، بينهم ٣ ضباط، بجروح مختلفة، ما اضطر هذه الوحدات إلى التدخل لمنع التعدي على عناصرها وفتح الطريق.
وهذا المساء، أطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب وعماد مغنيه، ففي موضوع البيان الوزاري أورد الجملة التالية: "حق الشعب اللبناني في ان يدافع عن ارضه".
الشيخ قاسم تطرق إلى تاريخ الثامن عشر من هذا الشهر، فأصر على أن تنسحب إسرائيل بشكل كامل.
قاسم اعتبر انه من واجب الدولة ومسؤوليتها أعادة الإعمار.
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