مقدمة النشرة المسائية 18-2-2025

18 شباط 2025. يوم الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، لكنه يومُ البقاء الاسرائيلي في خمس نقاط في الجنوب.



كيف سيتعاطى لبنان مع هذا الواقع الجديد، المختلف كليًا عما كان عليه الوضعُ قبل الثامن من تشرين الاول، يوم دخل حزبُ الله في حرب المشاغلة والإسناد؟



لبنان، ووفق الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا، قّرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي، كما "الإعلان" ذات الصلة.



لكن، كما هو معروف، فإن مجلس الامن يحركه الاقوى، والاقوى هنا الولايات المتحدة الاميركية، ما يعني أن لبنان سيكون أمام معركة ديبلوماسية شرسة سيكون فيها في مواجهة واشنطن وتل أبيب في آن واحد.



هل سيكون ذلك كافيًا، على المستوى الرسمي، هذا هو السقف، ماذا سيكون عليه الوضع على مستوى حزب الله، الجواب سيكون في كلمة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم الأحد المقبل في تشييع الأمينين العامين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.



والرد لن يكون فقط في مضمون الكلمة بل في الحشد الذي يسعى حزب الله إلى تحقيقه، وحجم الحشد سيكون إحدى الرسائل التي يريد حزب الله توجيهها إلى الداخل وإلى الخارج على حد سواء.



وفي أولى الرسائل المالية من لبنان إلى الهيئات المالية الدولية، وزير المال ياسين جابر يقول لوكالة رويترز : "التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت اليوم وأكدت عزم الحكومة المضيَ قدما في الإصلاحات".



بالعودة إلى الجنوب، كشف الأنسحاب الإسرائيلي عن دمار هائل في الجنوب، رصدته العينُ المجردة ، لكن إسرائيل لم تُكمِل إنسحابها، إذ ابقت على النقاط الخمس التي من شأنها أن تكون ألغاما خمسة.