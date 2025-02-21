الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
10
o
البقاع
2
o
الجنوب
9
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
10
o
البقاع
2
o
الجنوب
9
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
نشرات الأخبار
وثائقيات
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 21-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-21 | 12:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 21-02-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 21-02-2025
فرض موعد تشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين نفسه على الأهتمامات، لأن الجميع يسعون إلى تمرير إستحقاق الأحد بهدوء، من دون أن تتسبب ضخامة ما سيجري في أي شيء يعكِّر الأحتفال، من أجل ذلك عُقِدَت الأجتماعات التنسيقية سواء الرسمية منها وغير الرسمية.
حزب الله يخوض معركة إثبات وجود يوم الأحد، والموضوع لا يتعلق فقط بالجهد لرفع مستوى الحشد الشعبي بل بالتمثيل السياسي والخارجي.
وكالة رويترز نقلت عن مسؤول إيراني أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيحضر التشييع، كما نقلت عن نائبين عراقيين أن وفدا عراقيا يضم سياسيين شيعة كبارا وقادة ميليشيات/ سيتوجه إلى بيروت لحضور التشييع على متن طائرة رئاسية، فيما ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن حركة الحوثي في اليمن سترسل وفدا رفيع المستوى برئاسة المفتي.
وفيما التحضيرات تتسارع ليوم الأحد ، موقف أميركي بالغ الأهمية عبَّر عنه عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى بعد لقائه الرئيس عون، مع عضوين من الكونغرس. يقول عيسى، ردًا على سؤال عن النقاط الخمس : "انسحبت القوات الإسرائيلية من معظم الأراضي اللبنانية ما عدا خمسة أماكن، والجيش اللبناني عزز سيطرته على الأراضي اللبنانية. ولكن ما لم يحصل بعد، وما بحثتُه مع الرئيس عون وقادة آخرين هذا الأسبوع، هو تدمير المخازن الكبيرة للأسلحة، فكل يوم هناك انفجارات جراء تدمير أسلحة واكتشاف انفاق جديدة مليئة بالأسلحة، لذلك سيكون هناك وقت انتقالي أطول للتخلص منها، ويفهم الجانبان ان التطبيق الكامل للقرار 1701 سيحصل، وهذا يتضمن العودة الإسرائيلية الى الحدود المتعارف عليها تاريخياً، وكلا الجانبين يعيش من دون خوف ان يتخطى أيٌ منهما الحدود مع أسلحة.
أهمية موقف عيسى أنه ليس جديدًا بل تذكيري، ومن قصر بعبدا.
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
21-02-2025
مقدمة النشرة المسائية 20-02-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-20
مقدمة النشرة المسائية 20-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-20
مقدمة النشرة المسائية 20-02-2025
0
أخبار لبنان
2025-02-17
مقدّمة النشرة المسائيّة 17-02-2025
أخبار لبنان
2025-02-17
مقدّمة النشرة المسائيّة 17-02-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-15
مقدمة النشرة المسائية 15-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-15
مقدمة النشرة المسائية 15-02-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-14
مقدمة النشرة المسائية 14-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-14
مقدمة النشرة المسائية 14-02-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-20
مقدمة النشرة المسائية 20-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-20
مقدمة النشرة المسائية 20-02-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-19
مقدمة النشرة المسائية 19-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-19
مقدمة النشرة المسائية 19-2-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-18
مقدمة النشرة المسائية 18-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-18
مقدمة النشرة المسائية 18-2-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-16
مقدمة النشرة المسائية 16-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-16
مقدمة النشرة المسائية 16-2-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:35
الشرطة الإسرائيلية تبحث عن مشتبه بهم بعد انفجارات على حافلات
أخبار دولية
17:35
الشرطة الإسرائيلية تبحث عن مشتبه بهم بعد انفجارات على حافلات
0
أخبار دولية
10:28
نتانياهو يزور مخيم طولكرم ويأمر بمزيد من العمليات في الضفة الغربية
أخبار دولية
10:28
نتانياهو يزور مخيم طولكرم ويأمر بمزيد من العمليات في الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
10:22
مستشار الأمن القومي الأميركي: ترامب سينهي الحروب في الشرق الأوسط ونقوم بإشراك جميع الأوروبيين في مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا
آخر الأخبار
10:22
مستشار الأمن القومي الأميركي: ترامب سينهي الحروب في الشرق الأوسط ونقوم بإشراك جميع الأوروبيين في مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا
0
خبر عاجل
12:21
انتهاء الربع الثالث بتقدم لبنان على البحرين ٦٨-٥٧
خبر عاجل
12:21
انتهاء الربع الثالث بتقدم لبنان على البحرين ٦٨-٥٧
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:47
سلامة للـLBCI: الفائدة العسكريّة لبقاء إسرائيل في النّقاط الخمس غير موجودة
أخبار لبنان
15:47
سلامة للـLBCI: الفائدة العسكريّة لبقاء إسرائيل في النّقاط الخمس غير موجودة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
إعادة فتح ملعب بنغازي الدولي بعد ١٦ عامًا من الإقفال
تقارير نشرة الاخبار
14:30
إعادة فتح ملعب بنغازي الدولي بعد ١٦ عامًا من الإقفال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
مواكبةً للتطور التكنولوجي... رسالة أمل من جامعة القديس يوسف إلى طلابها
تقارير نشرة الاخبار
14:00
مواكبةً للتطور التكنولوجي... رسالة أمل من جامعة القديس يوسف إلى طلابها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنان نحو مواصلة سلسلة الانتصارات في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنان نحو مواصلة سلسلة الانتصارات في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة
0
حال الطقس
13:46
موجة الصقيع بدأت بالتأثير على لبنان... هذه التفاصيل
حال الطقس
13:46
موجة الصقيع بدأت بالتأثير على لبنان... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صحة البابا إلى تحسن إلا أن نشاطه ما زال مجمدًا
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صحة البابا إلى تحسن إلا أن نشاطه ما زال مجمدًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مع إقتراب موعد تشييع نصرالله وصفي الدين... تفاصيل إضافية تتوضح
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مع إقتراب موعد تشييع نصرالله وصفي الدين... تفاصيل إضافية تتوضح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قمة الأولوية 2025 إستثمارات ذكية لمستقبل أكثر إستدامة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قمة الأولوية 2025 إستثمارات ذكية لمستقبل أكثر إستدامة
0
أمن وقضاء
13:24
منطقة عازلة في الجنوب اللبناني
أمن وقضاء
13:24
منطقة عازلة في الجنوب اللبناني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:12
انخفاض ملحوظ بالحرارة...والثلوج على الـ300 متر
حال الطقس
00:12
انخفاض ملحوظ بالحرارة...والثلوج على الـ300 متر
2
أخبار لبنان
08:42
سلام أصدر مذكرة إدارية تتعلق بدوام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
08:42
سلام أصدر مذكرة إدارية تتعلق بدوام شهر رمضان المبارك
3
أخبار لبنان
06:48
اللجنة العليا لمراسم تشييع نصر الله وصفي الدين: رئاستا الجمهورية والمجلس النيابي أكدتا المشاركة
أخبار لبنان
06:48
اللجنة العليا لمراسم تشييع نصر الله وصفي الدين: رئاستا الجمهورية والمجلس النيابي أكدتا المشاركة
4
خبر عاجل
10:44
منتخب لبنان يواجه البحرين ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة… تابعوا المباراة في السادسة مساءً عبر الـLB2 وlbcgroup.tv
خبر عاجل
10:44
منتخب لبنان يواجه البحرين ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة… تابعوا المباراة في السادسة مساءً عبر الـLB2 وlbcgroup.tv
5
أخبار لبنان
00:18
اليكم الطرق المقطوعة بالثلوج..
أخبار لبنان
00:18
اليكم الطرق المقطوعة بالثلوج..
6
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-02-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-02-2025
8
خبر عاجل
12:55
إنتهاء مواجهة لبنان والبحرين ضمن تصفيات كأس آسيا بكرة السلة بفوز لبنان على البحرين ٨٤-٧٨
خبر عاجل
12:55
إنتهاء مواجهة لبنان والبحرين ضمن تصفيات كأس آسيا بكرة السلة بفوز لبنان على البحرين ٨٤-٧٨
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More