مقدمة النشرة المسائية 25-2-2025

نجما الجلسة النهارية لمناقشة البيان الوزاري، كانا رئيسي كتلتين: كتلة نواب حزب الله محمد رعد، وكتلة لبنان القوي جبران باسيل، والمبارزة بينهما لا علاقة للبيان الوزاري بها، فجاءت كلمتاهما على طرفي نقيض من الحرب.



يقول النائب رعد: للتاريخ نسجّل:‏ إنَّ الحرب الأخيرة ضدّ لبنان تحديداً، وأياً تكن الذرائع التي ساقها الصهاينة لتبرير ‏دوافعها، إنما كانت ‏خياراً عدوانياً مدروساً ومُجهَّزاً قرر العدو الصهيوني وضعه موضع التنفيذ.



في المقابل، وعلى نقيض ما قاله رعد، حمَّل باسيل حزب الله مسؤولية الحرب، فقال: "حزب الله ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا، خسر بحرب إسناد غزة وبوحدة الساحات، وخسرنا معه معادلة ردع إسرائيل وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة إسرائيل".



الإطالات والتطويل، كانا ميزتين في الكلمات التي ألقيت، فكلمة النائب محمد رعد، كانت أطول من البيان الوزاري، إذ تجاوزت كلماتُها الألفين والخمسمئة كلمة فيما بلغت كلمات البيان الوزاري ألفي كلمة، وشكَّلت كلمتُه مرافعةً دفاعية عن حزب الله أكثر مما كانت تفنيدًا للبيان الوزاري.



سائر كلمات النواب تطرقت إلى البيان الوزاري، وكان واضحا أن الثقة "طابشة" في مقابل عدم منح الثقة.



الحدث السوري في مؤتمر الحوار الذي انعقد برئاسة الرئيس أحمد الشرع الذي أعلن ضرورة توحيد مختلف الفصائل المسلحة تحت قيادة عسكرية واحدة، أما البارز فقوله: "سوريا لا تقبل القسمة، فهي كل متكامل، وقوتها في وحدتها".