الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 26-02-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-26 | 13:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 26-02-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 26-02-2025

شهر وستة ايام على تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهامه الرئاسية, تخللها حتى اليوم خمس جولات من المحادثات عن مستقبل الشرق الاوسط,اجراها مبعوثه الرئاسي ستيف ويتكوف في المنطقة وفي واشنطن, ويليها جولة سادسة اعتبارا من الاحد تشمل قطر,والسعودية,والامارات, ومصر واسرائيل.
ادارة ترامب حددت مصالحها، وعلى رأسها انها تريد شيئا مختلفا للمنطقة, بمعنى تجاوزِ الطريقة التقليدية في التفكير,والقيام بشيئ افضل بكثير, والتخلص من النهج الايديولوجي المضطرب الذي تتبناه حماس.
استراتيجة التفاوض التي يخوضها ويتكوف, مهدت لها حروب احدثت تغيرات جيوسياسية ضخمة, من الحرب الاسرائيلية على لبنان, الى سقوط نظام الاسد في سوريا، والتوغل الاسرائيلي في جنوبيها, الى اضعاف ايران,الى وقف الحرب في غزة.
هذه التغيرات,مهدت لمزيد من الضغوط الاميركية على كل البلدان ومن بينها لبنان, وهذا ما قاله ويتكوف عندما تحدث مباشرة عن ان لبنان وربما سوريا، قد ينضمان الى اتفاقيات ابراهام مع اسرائيل.
على كلام ويتكوف,لا يتقدم اي خبر, وهو حتى ولو لن يُترجم عمليا في المستقبل القريب, الا انه سيحتاج لشجعان يتجرأون على مناقشته , حتى ولو خلف الجدران في الداخل اللبناني.
اما كل ما هو دون ذلك, فهو عراضات نيابية ووزارية بالغالبية, تماما كالتي نشهدها منذ امس, تنتهي بمنح الحكومة الثقة, وكذبٌ متواصل اصبحت تكلفته اكبر من قدرة اي لبناني على تحملها .


مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

26-02-2025

مقدمة النشرة المسائية 25-2-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-21

مقدمة النشرة المسائية 21-02-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-20

مقدمة النشرة المسائية 20-02-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-17

مقدّمة النشرة المسائيّة 17-02-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-15

مقدمة النشرة المسائية 15-02-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-25

مقدمة النشرة المسائية 25-2-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-24

مقدمة النشرة المسائية 24-2-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-23

مقدمة النشرة المسائية 23-2-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-22

مقدمة النشرة المسائية 22-2-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:34

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط أسلحة وذخائر وكمية من المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
07:16

جعجع خلال لقائه السفير الفرنسي: حين تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة ستقف الى جانبنا دول العالم كلها

LBCI
أخبار دولية
13:28

موقف ويتكوف بشأن التطبيع وخارطة الطريق الأميركية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا تتصاعد…

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:38

ترامب دعا إسرائيل إلى التفكير بقرار الاستمرار في التزام اتفاق وقف النار

LBCI
أخبار دولية
16:35

تفاصيل الصفقة الجديدة بين حماس وإسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
14:11

في الجنوب... أكثر من خمس نقاط محتلة ومناطق ممنوعة على اللبنانيين وحرية حركة إسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

جلسة الثقة: مطولات وحردٌ ومطالب وفي النهاية ثقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أكرم من مين في عكار... جوائز وهدايا بانتظاركم في كل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مباحثات الشرع مع الملك الأردني... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا تتصاعد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

التعيينات الأمنية في لبنان... اختبار جديد بين المحاصصة والجدارة

LBCI
أخبار لبنان
13:35

مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام بـ٩٥ صوتًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:04

غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة على طريق حوش السيد علي - القصر - شمال الهرمل

LBCI
صحف اليوم
00:29

باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)

LBCI
حال الطقس
00:43

طقس مستقرّ والحرارة الى ارتفاع .. قبل عودة الكتل الرطبة يوم السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

التعيينات الأمنية في لبنان... اختبار جديد بين المحاصصة والجدارة

LBCI
خبر عاجل
13:10

مجلس النّواب يمنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام بـ٩٥ صوتًا

LBCI
أخبار لبنان
05:44

مصدر نيابي في التيار: انسحاب تكتل لبنان القوي من الجلسة اعتراضا على حصر كلمته بالنائب باسيل فيما التكتل هو الوحيد الذي يقف في صفوف المعارضة وبالتالي فإن كلمات الكتل الداعمة هي لزوم ما لا يلزم علما ان النظام الداخلي يسمح للنواب بالكلام

LBCI
أخبار لبنان
03:20

بيان حول التحويلات المالية عن شهر شباط للمستفيدين من برنامج "أمان"

LBCI
منوعات
11:30

وسام حنا في طريقه لزيارة العائلة الفائزة بفرصة لقائه في منزلها (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More