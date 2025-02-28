الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 28-2-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-28 | 13:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 28-2-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 28-2-2025

رمضان كريم، فقد أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أنَّ أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجري، هو يوم غد السبت الواقع في 1 آذار 2025م، وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في عدَّة أقطار عربية وإسلامية".

ما بعد الثقة، بدأت الحركة، رئيس الحكومة نواف سلام في جولة له في الجنوب، مستطلعًا ومعاينًا، ورئيس الجمهورية جوزاف عون يستعد لزيارة المملكة العربية السعودية في أول إطلالة له خارجيًا، وهو كان أعلن أن أول زيارة ستكون للمملكة العربية السعودية، وعشية الزيارة كانت له مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، وردًا على سؤال للصحيفة: هل تخشون فخامة الرئيس من ضغوط أميركية؟ بمعنى أن يُطلب من لبنان ما لا قدرة له على احتماله؟ فكان الجواب: "بطبيعة الحال، يمكن أن نتعرض لضغوط. ولكن التعامل مع أي ضغط يأتينا يخضع للتوافق الوطني. وحتى الآن لم نرَ أي ضغط أساسي بكل صراحة. كل المطلوب تطبيق القرار 1701، كل المطلوب الإصلاحات. وهذه نراها مطالب وليست ضغوطاً" من السعودية إلى مصر ثم عودة إلى بيروت لتبدأ التحديات عبر مجلس الوزراء. 

في الملف الإسرائيلي، وفيما بدأت الدولة العبرية التحقيقات في انطلاق عملية طوفان الأقصى، خلصت كل المعطيات إلى أن "أي حديث عن إمكان مواصلة الحرب على مختلف الجبهات من غزة, الى الضفة ولبنان وسوريا، يبقى  هدفاً ممكناً، فتل أبيب تعرف أن أعداءها يحاولون لململة قواهم في إنتظار جولة القتال المقبلة.

من خارج هذا السياق، انعقد في هنغاريا مؤتمر بحث أوضاع المسيحيين في لبنان والشرق الأوسط، وكانت هناك خلاصات مفادها أن الحضور المسيحي في لبنان "واجب الوجود" بالنسبة إلى مسيحيي الشرق الأوسط، وهذا الحضور حيوي لكنه يحتاج إلى دعم لأبقاء المسيحيين في أرضهم. 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

28-2-2025

مقدمة النشرة المسائية 27-2-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-02

مقدّمة النّشرة المسائيّة ٢-٢-٢٠٢٥

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-28

مقدمة النشرة المسائية 28-1-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-27

مقدمة النشرة المسائية 27-2-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-25

مقدمة النشرة المسائية 25-2-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-27

مقدمة النشرة المسائية 27-2-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-26

مقدمة النشرة المسائية 26-02-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-25

مقدمة النشرة المسائية 25-2-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-24

مقدمة النشرة المسائية 24-2-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:51

سلام مخاطبًا الجيش اللبنانيّ: سوف نعمل على تمكينكم

LBCI
أخبار لبنان
10:53

أوجيرو: قد يواجه بعض المشتركين اضطرابات بسيطة في خدمة الإنترنت ونعمل على المعالجة

LBCI
أخبار لبنان
08:49

مكتب الإعلام في البطريركية المارونية: الراعي بصحة جيدة

LBCI
أخبار لبنان
03:08

أدرعي: قضينا في الهرمل على محمد مهدي علي شاهين وهو عنصر من “حزب الله”

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:15

Grok 3: الذكاء الإصطناعي على X

LBCI
أخبار دولية
14:03

إلى العراق در... مصطفى الكاظمي في بغداد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

الشباب صناع المستقبل نحو غد أفضل: عنوان وثيقة صادرة عن منظمة الشباب التقدمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اللامركزية الإدارية... من أبرز تحديات حكومة الرئيس نواف سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

المودعون في المصارف يسعون لاستعادة أموالهم كاملة... وهذا ما يعد به وزير المال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

البنك الدولي يسعى لجمع أموال لبرنامج طارىء لإعادة الإعمار في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

برنامج "أكرم من مين" ينطلق الليلة في الفوروم دو بيروت…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

صندوق مالي أقرّه مؤتمر بودابست لدعم الدور الجامع لمسيحيي الشرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل: بين القبض على الزناد والانشغال بتداعيات التحقيق بطوفان الأقصى وإخفاقاته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:41

ضبط 2.5 مليون دولار في المطار..

LBCI
خبر عاجل
04:34

وزير المال ياسين جابر: أبلغت الجميع بأنني لن أوقع على أي سلفة خزينة وسنعمل على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي

LBCI
أخبار لبنان
02:24

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
خبر عاجل
10:00

ثلاثة مصادر لرويترز: سلطات مطار بيروت تضبط 2.5 مليون دولار نقدا كانت في طريقها لحزب الله خبأها رجل وصل من تركيا

LBCI
اقتصاد
04:09

"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر شباط

LBCI
اقتصاد
02:08

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
12:46

هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار

LBCI
أمن وقضاء
04:58

عمليات دهم للجيش وتوقيف 6 أشخاص... وهذا ما جرى ضبطه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More