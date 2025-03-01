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مقدمة النشرة المسائية 1-3-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-01 | 17:48
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مقدمة النشرة المسائية 1-3-2025
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مقدمة النشرة المسائية 1-3-2025

بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، توتر بدأ في العام 2019، خلال ولاية ترامب الأولى.

يومها، إنفجرت "أوكرانيا غايت".

إتُهم ترامب بمحاولة إقناع زيلينسكي بفتح تحقيق في أنشطة هانتر بايدن، نجل جو بايدن، منافسه على الرئاسة آنذاك، مقابل الافراج عن مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، ما أدى الى مساءلته أمام مجلس النواب الأميركي بتهمة إساءة استخدام السلطة.

بُرىء ترامب، وعاد في العام 2025 ليواجه زيلينسكي مجددا كرئيس من داخل البيت الأبيض.

مواجهة شغلت العالم منذ الأمس، فيها الاشتباك السياسي والاقتصادي وربما حتى الشخصي.

رفعت حال التوتر بين واشنطن وكييف، وبين واشنطن والاتحاد الأوروبي، وأظهرت دبلوماسية التحدي. دبلوماسية تعتمد على أميركا أولا، تقليص أنفاقها على ما يسمى التحالفات القديمة، وانتزاع تنازلات من الطرف المقابل.

هذه الدبلوماسية ستستخدمها واشنطن لفرض مواقفها من أوروبا الى الشرق الأوسط، الى حيث يفترض أن يصل مبعوثها الرئاسي ستيف ويتكوف، بالتزامن مع قمة عربية طارئة تعقد الثلاثاء في القاهرة، مخصصة لتطورات القضية الفلسطينية الأخيرة. 

هذه القمة سيشارك في أعمالها الرئيس جوزاف عون، الذي سيبدأ أول زيارة خارجية رسمية له من السعودية الإثنين، تتوج بخلوة يعقدها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سبقتها رسائل رئاسية عنوانها التمسك بالدولة، حصرية السلاح بيدها، وتمني عودة السعوديين الى لبنان.

سيكون الرئيس صريحا وملتزما بهذه المواقف كلها، فما يجري في المنطقة، يضع عون ومعه لبنان أمام خيارات دقيقة تفترض الكثير من الواقعية والدبلوماسية. 

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