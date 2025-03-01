الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 1-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-01 | 17:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 1-3-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 1-3-2025
بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، توتر بدأ في العام 2019، خلال ولاية ترامب الأولى.
يومها، إنفجرت "أوكرانيا غايت".
إتُهم ترامب بمحاولة إقناع زيلينسكي بفتح تحقيق في أنشطة هانتر بايدن، نجل جو بايدن، منافسه على الرئاسة آنذاك، مقابل الافراج عن مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، ما أدى الى مساءلته أمام مجلس النواب الأميركي بتهمة إساءة استخدام السلطة.
بُرىء ترامب، وعاد في العام 2025 ليواجه زيلينسكي مجددا كرئيس من داخل البيت الأبيض.
مواجهة شغلت العالم منذ الأمس، فيها الاشتباك السياسي والاقتصادي وربما حتى الشخصي.
رفعت حال التوتر بين واشنطن وكييف، وبين واشنطن والاتحاد الأوروبي، وأظهرت دبلوماسية التحدي. دبلوماسية تعتمد على أميركا أولا، تقليص أنفاقها على ما يسمى التحالفات القديمة، وانتزاع تنازلات من الطرف المقابل.
هذه الدبلوماسية ستستخدمها واشنطن لفرض مواقفها من أوروبا الى الشرق الأوسط، الى حيث يفترض أن يصل مبعوثها الرئاسي ستيف ويتكوف، بالتزامن مع قمة عربية طارئة تعقد الثلاثاء في القاهرة، مخصصة لتطورات القضية الفلسطينية الأخيرة.
هذه القمة سيشارك في أعمالها الرئيس جوزاف عون، الذي سيبدأ أول زيارة خارجية رسمية له من السعودية الإثنين، تتوج بخلوة يعقدها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سبقتها رسائل رئاسية عنوانها التمسك بالدولة، حصرية السلاح بيدها، وتمني عودة السعوديين الى لبنان.
سيكون الرئيس صريحا وملتزما بهذه المواقف كلها، فما يجري في المنطقة، يضع عون ومعه لبنان أمام خيارات دقيقة تفترض الكثير من الواقعية والدبلوماسية.
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة
النشرة المسائية
مقدمة النشرة المسائية 28-2-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-03
مقدمة النشرة المسائية 3-1-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-03
مقدمة النشرة المسائية 3-1-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-01
مقدّمة النشرة المسائيّة 1-1-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-01
مقدّمة النشرة المسائيّة 1-1-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-01
مقدمة النشرة المسائية 1-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-01
مقدمة النشرة المسائية 1-2-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-29
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-29
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-28
مقدمة النشرة المسائية 28-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-28
مقدمة النشرة المسائية 28-2-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-27
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-27
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-26
مقدمة النشرة المسائية 26-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-26
مقدمة النشرة المسائية 26-02-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-25
مقدمة النشرة المسائية 25-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-25
مقدمة النشرة المسائية 25-2-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
18:37
وضع البابا فرنسيس الصحي "لا يزال مستقرا"
أخبار دولية
18:37
وضع البابا فرنسيس الصحي "لا يزال مستقرا"
0
رياضة
18:33
Beirut Sports Festival OMT: جمع أكبر عدد من الأندية اللبنانية وإبراز نجاحاتها
رياضة
18:33
Beirut Sports Festival OMT: جمع أكبر عدد من الأندية اللبنانية وإبراز نجاحاتها
0
أخبار دولية
06:31
زيلينسكي: سيكون "صعبا" على أوكرانيا التصدي لروسيا من دون مساعدة أميركية
أخبار دولية
06:31
زيلينسكي: سيكون "صعبا" على أوكرانيا التصدي لروسيا من دون مساعدة أميركية
0
أخبار دولية
06:39
أستراليا تؤكد "دعمها" أوكرانيا بعد المشادة بين ترامب وزيلينسكي
أخبار دولية
06:39
أستراليا تؤكد "دعمها" أوكرانيا بعد المشادة بين ترامب وزيلينسكي
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
18:33
Beirut Sports Festival OMT: جمع أكبر عدد من الأندية اللبنانية وإبراز نجاحاتها
رياضة
18:33
Beirut Sports Festival OMT: جمع أكبر عدد من الأندية اللبنانية وإبراز نجاحاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
18:29
أسباب محلية إقليمية ودولية وراء قرار أوجلان التاريخي بإلقاء السلاح وحلّ حزبه
تقارير نشرة الاخبار
18:29
أسباب محلية إقليمية ودولية وراء قرار أوجلان التاريخي بإلقاء السلاح وحلّ حزبه
0
تقارير نشرة الاخبار
18:27
في اليوم الثاني من إنطلاق برنامج أكرم من مين.. هكذا تبدو الأجواء في الـForum De Beirut
تقارير نشرة الاخبار
18:27
في اليوم الثاني من إنطلاق برنامج أكرم من مين.. هكذا تبدو الأجواء في الـForum De Beirut
0
تقارير نشرة الاخبار
18:27
"ولعت" بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب
تقارير نشرة الاخبار
18:27
"ولعت" بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
18:25
رمضان في بيروت: بين الزينة والتقاليد وسط تحديات الحياة
تقارير نشرة الاخبار
18:25
رمضان في بيروت: بين الزينة والتقاليد وسط تحديات الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
18:25
إسرائيل ترفض المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تقارير نشرة الاخبار
18:25
إسرائيل ترفض المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
18:14
مجزرة زراعية في الجنوب... لا آبار ولا مواسم والوصول الى الأرزاق ممنوع!
تقارير نشرة الاخبار
18:14
مجزرة زراعية في الجنوب... لا آبار ولا مواسم والوصول الى الأرزاق ممنوع!
0
تقارير نشرة الاخبار
18:08
ناقل حقيبة الدولارات عبر المطار: الأموال لمؤسسات شيعية
تقارير نشرة الاخبار
18:08
ناقل حقيبة الدولارات عبر المطار: الأموال لمؤسسات شيعية
0
مقدمة نشرة الاخبار
17:48
مقدمة النشرة المسائية 1-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
17:48
مقدمة النشرة المسائية 1-3-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:03
التحقيقات في حادثة تهريب الأموال عبر مطار بيروت تتواصل... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
13:03
التحقيقات في حادثة تهريب الأموال عبر مطار بيروت تتواصل... إليكم التفاصيل
2
فنّ
09:01
قضية وفاة جين هاكمان وزوجته تابع... تطورات جديدة وهذه التفاصيل!
فنّ
09:01
قضية وفاة جين هاكمان وزوجته تابع... تطورات جديدة وهذه التفاصيل!
3
حال الطقس
06:22
أمطار متفرقة وثلوج على الجبال اليوم..
حال الطقس
06:22
أمطار متفرقة وثلوج على الجبال اليوم..
4
أخبار دولية
20:10
إلغاء فعاليتين لزيلينسكي في واشنطن بعد مغادرته البيت الأبيض مبكرًا
أخبار دولية
20:10
إلغاء فعاليتين لزيلينسكي في واشنطن بعد مغادرته البيت الأبيض مبكرًا
5
أمن وقضاء
12:44
هدّده بالخطف والقتل... توقيف شخص بجرم ابتزاز طبيب بمبلغ 50 الف دولار!
أمن وقضاء
12:44
هدّده بالخطف والقتل... توقيف شخص بجرم ابتزاز طبيب بمبلغ 50 الف دولار!
6
تقارير نشرة الاخبار
18:08
ناقل حقيبة الدولارات عبر المطار: الأموال لمؤسسات شيعية
تقارير نشرة الاخبار
18:08
ناقل حقيبة الدولارات عبر المطار: الأموال لمؤسسات شيعية
7
آخر الأخبار
15:36
الجيش الأميركي: نفذنا غارة جوية دقيقة في سوريا إستهدفت وقتلت قياديًا كبيرًا في جماعة تابعة تنظيم القاعدة
آخر الأخبار
15:36
الجيش الأميركي: نفذنا غارة جوية دقيقة في سوريا إستهدفت وقتلت قياديًا كبيرًا في جماعة تابعة تنظيم القاعدة
8
اسرار
04:30
أسرار الصحف 1-3-2025
اسرار
04:30
أسرار الصحف 1-3-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More