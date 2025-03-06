مقدّمة النشرة المسائيّة 06-03-2025

أقلعت الحكومة لكنها الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، بدا واضحًا من خلال كلام رئيس الحكومة نواف سلام أن الإصلاحات هي الهاجس لأنها الممر الإلزامي للمساعدات التي من دون هذه الإصلاحات لا مساعدات ، هذا ما تعرفه الحكومة، وهذا ما تتمسِّك به الدول المقتدِرة. من أجل ذلك كان البند الأول على جدول الإعمال وضع آلية تطبيق الإصلاحات الواردة في البيان الوزاري موضع التنفيذ. ترجمة الإصلاحات تتمثل في استكمال تكوين السلطة ، فبعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ، ملف التعيينات سواء في الوزارات والإدارات والمؤسسات العسكرية والأمنية على الطريق ، فهل يبدأ في الجلسات المقبلة التي ستنعقد في المقر الخاص لمجلس الوزراء بعد إعادته إلى الخدمة، وهو المقفل منذ قرابة العقدين؟

رحلة الإصلاحات لن تكون نزهة ، والتحديات بدأت، في طليعتها ملامح طعنٍ بإقرار موازنة العام 2025 بمرسوم.

طلائع مواصلة إعادة تكوين السلطة ستظهر في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء التي لم يحدد موعدها بعد والتي ستُعقد، على الأرجح ، في قصر بعبدا، من خلال دفعة تعيينات عسكرية وامنية ومالية، واحتمال ان تشمل قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان.

في مقابل تحريك الملف الحكومي ، ترقب وانتظار لمآل الوضع في الجنوب .

لكن ما يحدث في سوريا ولاسيما في جنوبها ، فرض نفسه بندًا أساسيًا في معظم مواقع القرار والدول المعنية بالشان السوري: من إسرائيل إلى تركيا الى بعض الدول الأوربية، وصولُا إلى الولايات المتحدة الأميركية. المعطى الأبرز قرار إسرائيل بتخصيص ملايين الدولارات للدروز جنوب سوريا.