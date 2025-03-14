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مقدمة النشرة المسائية 14-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-14 | 13:55
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مقدمة النشرة المسائية 14-3-2025
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مقدمة النشرة المسائية 14-3-2025
14 آذار يومٌ تاريخي في العلاقة بين دروز من سوريا ودروز إسرائيل. الحدث الذي يحصل للمرة الأولى منذ واحد وخمسين عامًا، يؤرِّخ لزيارة وفدٍ من دروز سوريا إلى مقامٍ ديني درزي في إسرائيل. ثلاث حافلات دخلت من معبر في الجولان باتجاه قرية حضر، ثم عبرت من سوريا إلى إسرائيل ترافقها مركبات عسكرية اجتازت خط الهدنة في مجدل شمس، ودخلت الى شمال إسرائيل، وكان في استقبالهم عند بوابة العبور جنود من الجيش الاسرائيلي ومشايخ دروز من إسرائيل، في أجواء احتفالية طغت عليها الأناشيد.
الوفد سيشارك في الزيارة السنوية لمقام النبي شعيب، قرب طبريا في الجليل، بترتيب من موفق طريف، المرجع الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل، الذين عبروا من سوريا يحملون الجنسية السورية، والذين استقبلوهم في إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية.
هنا ستبدأ التحليلات: هل هو تطبيع؟ هل هي ديبلوماسية الحج إلى المقامات الدينية التي تفتح الطريق إلى ما هو أكثر من ذلك؟ في المحصِّلة، الدروز بين سوريا وإسرائيل ألقوا هذا الحجر في مستنقعِ المنطقة، ما هي تداعياته؟ ما هي ارتداداته؟ الجواب في ما بعد الزيارة، لكن ما هو واضح حتى الآن أن الدروز لا يريدون ان يكون جنوب سوريا كالساحل السوري، وإسرائيل جاهزة للحماية.
هذا في سوريا، أو بين سوريا وإسرائيل، أما في لبنان، ولكن في سياق منفصل، وفد ديبلوماسي عسكري من السفارة الأميركية جال في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
أما موضوع التطبيع الذي هبَّ في اليومين الأخيرين، على خلفية ما حكي عن لجان لتأمين الإنسحاب الإسرائيلي، فيبدو انه تراجع كثيرًا بعد الضجة التي أحدثها.
سجالٌ آخر شغل اللبنانيين بعدما أثير في جلسة مجلس الوزراء: سلاح حزب الله الذي عاد إلى سوق التداول، ومرشح ان يتصاعد الجدل حوله.
البداية من الحدث الدرزي.
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