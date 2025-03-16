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مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-16 | 13:45
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مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2025
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مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2025
هل هي الضربة لآخر الأذرع الإيرانية؟ أم هي إستدراج لطهران إلى طاولة المفاوضات؟
الضربة الأميركية للحوثيين تحتمل هاتين القراءتين، لكن ما هو شبه مؤكد أن الولايات المتحدة الاميركية ستحاول أن تقضي أو تضعف أذرع إيران ، ربما وصولاً إلى إيران. في هذا السياق جاءت الحرب على حماس وحزب الله ، بالتكافل والتضامن مع إسرائيل، حتى بعد إتفاق وقف النار، ولاسيما مع لبنان، إستمرت إسرائيل في حربها ولو بأسلوب الأغتيالات التي على ما يبدو تعطي نتيجة شبه متشابهة لِما كان عليه الوضع قبل إتفاق وقف النار.
في لبنان، الحدث في المختارة في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط ، تميَّز الحدث بثلاثة عناوين: الاول الحضور الشعبي الدرزي الكثيف والذي يمكن إعتباره استفتاء لزعامة وليد جنبلاط في لحظة مفصلية عربية ، سورية تحديدًا، وإقليمية ، إسرائيلية تحديداً ، بهذا الأستفتاء أراد جنبلاط ان يوجِّه رسالةً إلى دروز سوريا ودروز إسرائيل، ومَن ورائهم ، تحت بندين : لا لوصاية ولا لحماية على الدروز، والبند الثاني سوريا يجب أن تبقى موحدة.
واللافت أن جنبلاط طوى تقليد 16 آذار، فأعلن باسمه وباسم عائلته واسم الحزب ختم هذا التقليد كون عدالة التاريخ أخذت مجراها في مكان ما ولو بعد حين.
العنوان الثاني في حدث المختارة الحضور السياسي وفي المقدمة الرئيس نواف سلام ، ومختلف مكوِّنات السياسة اللبنانية، أما العنوان الثالث فهو مصالحة الجبل من خلال قوله: " التأكيد على يوم المصالحة التاريخي برعاية البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في 3 آب 2001، واعتبار هذا الحدث منطلقاً للعلاقات اللبنانية - اللبنانية فوق الانقسامات السياسية، كما كانت حالة جبل لبنان من السلم والوئام أيام العصر الذهبي لسيدة القصر نظيرة جنبلاط.
ومن العناوين الأساسية اليوم ، دخول واشنطن على خط اختيار حاكم مصرف لبنان، وقد ارادت من خلال تقرير مفصل في وكالة رويترز التأكيد على دورها وعلى المعايير التي تضعها في اختيار شخص الحاكم، وقد جاء توقيت التقرير لافتًا، اي قبل جلسة مجلس الوزراء الذي سيتم فيها التعيين.
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