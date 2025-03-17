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مقدمة النشرة المسائية 17-03-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-17 | 13:46
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مقدمة النشرة المسائية 17-03-2025
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مقدمة النشرة المسائية 17-03-2025

معطيات جديدة وتطورات متسارعة تتعلق بالجبهة العسكرية بين لبنان وسوريا في البقاع الشمالي . الواضح منها حتى الآن أنها بدأت فردية، لكنها تطورت لتصبح بين الجيشين اللبناني والسوري... فهل كانت هناك خطة لاستدراج الوضع إلى ما أصبح عليه؟ وإذا كان صحيحًا أن هناك مَن وضع خطة ، فمَن يكون؟ والسؤال التالي: هل هو أوان فتح تحقيق في ما حصل، أم ان الأولوية هي لضبط الجبهة ؟ والسؤال الذي يتبعه: هل هناك قرار بفتح جبهة مع سوريا؟ ولمصلحة مَن؟... الوضع في غاية الدقة وفي غاية الخطورة، فمنذ وصول النظام الجديد في سوريا، وحده لبنان في مواجهة عسكرية معه،  ولو متقطعة ، فالحدود مع إسرائيل ومع تركيا ومع الأردن ومع العراق ، هادئة ، فلماذا لبنان مستثنى...؟ يمكن الإستنتاج أن هناك مَن يحاول الأستدراجْ, سواء للسوري أم للبناني، فمَن يقف وراء الإستدراج ؟ وهل يكفي ترداد سردية التهريب لتبسيط ما يحدث ؟ 
هكذا بات لبنان عالقًا بين جبهتين : جبهة جنوبية مع إسرائيل ، وجبهة شرقية مع سوريا، والمواجهة لا تكون بالشكوى، بل بقرار تتخذه الدولة وتتحمَّل مسؤوليته ، لا ان تُستَدرَج وتدفع ثمن قرار لم تتخذه هي.
 

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