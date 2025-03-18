مقدمة النشرة المسائية 18-3-2025

أبواب جهنم تُفتَح مجددا على قطاع غزة بقرار من نتنياهو وغطاء من ترامب.

ضغطٌ بالنار على حماس ولكن بكلفة مرتفعة جدا... سقوط المئات من القطاع مع عدد كبير من قادة الحركة، وإسرائيل تقول إن التصعيد مرتبط بما إذا كانت حماس ستعود إلى طاولة المفاوضات.



وفيما مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع بعد غد الخميس، بدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كأنه يحاول الخروج من أزمته الحكومية والأمنية.



على المستوى الحكومي، وزير الأمن الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، الذي غادر الحكومة بسبب خلافات على وقف إطلاق النار في غزة، قد يعود إلى الحكومة الائتلافية، وذلك بعد استئناف إسرائيل غاراتها على القطاع. وستعزز عودة بن غفير حكومة نتنياهو.



وعلى المستوى الأمني، قد تُفضي عودة الحرب إلى تأجيل قضية إقالة رئيس الشاباك.



الضربات الإسرائيلية لم تقتصر على غزة، فسلاح الجو هاجم مدافع شكلت تهديداً على إسرائيل في جنوب سوريا، على حد ما جاء في بيان للجيش. من الجانب السوري، تحدثت معلومات عن أن القصف الاسرائيلي طال حي مساكن الضاحية في مدينة درعا الذي يقطنه مدنيون، والملاصق لـ"اللواء 132"، بغارتين جويتين إستهدفتا ثكنة عسكرية، ما خلّف إصابات بين المدنيين.



في الحدث اللبناني، توغَّل الجيش السوري في بلدة حوش السيد علي، وسيطر على الجزء اللبناني منها، والجيش اللبناني يقف عند مدخلها.



حكوميا، جلسةُ بعد غد الخميس في السراي الحكومي لاستكمال آلية التعيين، فيما لم تتحدد جلسة الجمعة في قصر بعبدا، خصوصا أن تعيين حاكم لمصرف لبنان لم ينضج بعد.