مقدمة النشرة المسائية 19-3-2025

هل سُحِبَ صاعق التفجير على الحدود الشرقية بين الجيش السوري والعشائر أو الأهالي او حزب الله؟الجيش اللبناني نجح في الأنتشار في الجزء اللبناني من بلدة حوش السيد علي، بعد يومين من المواجهات أدت الى سيطرة الجيش السوري على البلدة، ثم جاءت المفاوضات مع الجيش اللبناني، فانسحب الجيش السوري من الجزء اللبناني.ولكن هل طوي الملف؟ المؤشرات لا تشجع على القول إن الملف طوي، فكثيرٌ من عناصر وعوامل التفجير ما زالت قائمة، ولعل ابرزها أن الجزء السوري من البلدة ما زال ممنوعًا على أهلها، كما ان مناطق أخرى على الحدود وضعها متداخلًا وما زالت تشكل بؤرة نزاع، فكيف ستكون المعالجة؟ وعلى أي مستوى؟ مستوى سياسي؟ ام يُقتَصر على المستوى العسكري؟ الايام المقبلة ستشكِّل فترة اختبار للنيات، وفي ضوء ما سيحصل سيُعرَف ما إذا كانت فترة ما بعد المواجهات مجرد هدنة أو أكثر من ذلك؟أمنيًا، العميد محمود قبرصلي رئيسًا لشعبة المعلومات خلفًا للعميد خالد حمود، فقد عَيّن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله العميد محمود قبرصلي رئيساً لشعبة المعلومات، بعد فصل العميد خالد حمود ووضعِه في تصرف المدير العام.الحرب على غزة في يومها الثاني مستمرة ، مسؤول في حماس أكد أن الحركة لم تغلق باب التفاوض على رغم الغارات العنيفة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ أمس الثلاثاء، مطالباً الوسطاء بإلزام الدولة العبرية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وتابع: "لاحاجة إلى اتفاقات جديدة في ظل وجود اتفاق موقع من كل الأطراف".الجدير ذكره أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعلن أن الضربات الجوية هي "مجرد بداية".وقبل الدخول بالنشرة نشير إلى موقع أكسيوس كشف أن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي تضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.