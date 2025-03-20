مقدّمة النشرة المسائيّة 20-03-2025

من يقرأ الآلية التي أقرَّها مجلس الوزراء للتعيينات، لا يسعه سوى القول: " العبرة في التنفيذ" ، فليست المرة الأولى التي تعِد فيها السلطة التنفيذية بتعيينات شفافة بمعايير علمية، لكن النتيجة تأتي بشكلٍ معاكس، بدليل فشل هذا "الجيش الجرَّار" من الموظفين، بدءًا بالمدراء العامين وصولًا إلى آخر موظف، وسببُ الفشل يعرفه الجميع:

" هذا يخص فلان ، وهذا عيَّنه فلان" ، فهل ستتغيير العادة هذه المرة؟ اللبناني يريد ان يلمس لمس اليد، ولسانُ حاله يقول: " لننتظر" علمًا أن الآلية التي وضعَت لا تنتج تعيينات قبل أشهر بسبب كثرة اللجان وتحويل الملفات من لجنة إلى لجنة، ومع ذلك " تفاءلوا بالخير تجدوه" .

جلسة الحاكم لن تعقد غدًا، والسبب أن الإسم لم ينضُج بعد، وكذلك التوافق عليه.

في ما خص ملف "حوش السيد علي" ، صحيح أن الهدوء عاد إلى البلدة ، لكنه هدوء ميداني لا سياسي، فهل يصمد؟