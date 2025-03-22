مقدمة النشرة المسائية 22-3-2025

"صفر تلاتي... عشرين، أربعة وعشرين، تسعة وخمسين".



ويأتي الجواب: "عذرًا إن الرقم المطلوب خارج الخدمة... من غير المسموح إدخال الهاتف إلى السماء...".



إنه رقم هدى شديد... أسلمَ الروح حين أسلمت الروح.



هدى... يا أيقونة الوجع الصامت والألم الباسم... يا ضحكةً مغمَّسة بالآخ... يا قاهرة المرض، ولو إلى حين... في يوم عيد الأم فارقتيِ أمَكِ الـlbci، فذرفتِ أنتِ دمعةَ الفراق، وذرفَتْ هي دمعةَ الغياب...



هدى... كيف جمعتِ كلَّ ما في الدنيا في قلبِكِ؟ الحب والأمل والألم والقهر واليأس والإيمان والطموح والمثابرة والصمود والإستسلام؟ واي جسدِ في الدنيا يحتمل كلَ هذه التناقضات التي تفتت الجبال، ولا يذوب؟ لأنكِ عظيمة يا هدى... لقد أزهرتِ في اول الربيع وردةً في الإنسانية ووردةً في المهنة...



هدى، يا أيقونة نعلقها على صدورنا وكتابًا ندرِّسه لأجيال المهنة...



هدى... اليوم اكتشفنا انكِ صرعتِ المرض، أتعرفين لماذا؟ لأنه أخذكِ لكنه لم يأخذكِ منَّا... هذا المرض ينال من الجسد لكنه لا ينال من الروح، وأنتِ الروح التي ستظل ترفرف...

لأنكِ أستثنائية، حياتُكِ إستثنائية، ورحيلكِ إستثنائيًا، والليلة أخبارنا، في معظمها، عنكِ، ايتها الأستثنائية.



وداعًا هدى، نُحبّكِ... سنشتاق إليكِ ونعرف انكِ ستشتاقين إلى بيتِك بيننا.