مقدمة النشرة المسائية 23-3-2025

بكثير من الامل، كانت هدى تُعد اطلالتَها الاخيرة عبر الـLBCI.



بعد حلقة "hope" التي عرضتها قبل يومين من عيد الميلاد، في 22 كانون الاول الماضي، بحثَت عن عنوان جديد، تقول عبره لمن يحبها آخر ما يمكن قولُه... وكان عنوانُ اطلالتها "faith" اختارت هدى تاريخَ الحلقة احد عيد الفصح.



واختارت رسائلها:



الايمان، الرحمة المحبة الحقيقة والعدل, وبشهادات وتجارب من كل الطوائف.



امسكت بتحدي اعداد اطلالتها وانطلقت في مواجهة الموت الذي غلبها.



لكن من يعرف هدى، يعرف انها لا تُكسر بسهولة.



فمن يعيش مثلها بصدق لا يُفقد ابدا، ويبقى لنا "هدى"، اي الحق والنور والاستقامة.



هي كانت فعلا هدى, ورح تضلها هدى، العبرة والقدوة والمثال، مثلما قال في وداعها الاخير اليوم, رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال بيار الضاهر, الذي اضاف: رح نصير نقول اشتغلوا بأسلوب هدى.



اسلوب اصبح نادرًا في بلد قد يصرعُه الموت, وهو يحتاج للكثير من الهدى, وللكثير ممن يَعمل على انقاذه بالحق والحقيقة والايمان والوفاء.



الله معك هدى.