مقدمة النشرة المسائية 25-3-2025

منذ أسبوع انعقد أول لقاء أميركي سوري على مستوى رفيع، واليوم كشفت عنه وكالة رويترز بالاستناد إلى ستة مصادر.



اللقاء انعقد في بروكسيل في الثامن عشر من هذا الشهر، بين ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسلمت فرانشيسكي الشيباني سلسلة مطالب منها:



تدميرُ سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.



التأكدُ من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصبَ قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا.



تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا سنوات. في مقابل تلبيةِ جميع المطالب، ستقدِّم واشنطن تخفيفا جزئيا للعقوبات.



في محصلة هذا التطور، أن السكة الديبلوماسية مفتوحة بين واشنطن والنظام السوري الجديد، وما يقال عكسُ ذلك أمنيات وتمنيات.



دائمًا في الملف السوري واحدٌ وعشرون ألف نازح جديد دخلوا إلى لبنان إثر اندلاع المعارك واعمال العنف في الساحل السوري، وهذا الرقم قدمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



لبنانيًا، عناوين ُ ووعود وخطوات مرتقبة في مجلس الوزراء بعد غد الخميس:



اليوم رئيس الحكومة في طرابلس، في ما يشبه" ردَّ رِجل" إلى سلفِه الرئيس نجيب ميقاتي، وقد ذهب ابعدَ من ذلك، فهبط في مطار القليعات متحدثا ًعن آلية افتتاحه.



بعد غد جلسة تعيين حاكم مصرف لبنان، وزير المال أرسل لائحة من ثلاثة أسماء وواضح منها ان هناك "إسمًا تفضيلياً"، فهل يمر توافقيًا ؟ أم يُطرَح على التصويت ويكون الكباش الأول المُعلن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟