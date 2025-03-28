الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 28-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-28 | 13:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 28-3-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 28-3-2025
اليوم يدخل اتفاق وقف إطلاق النار شهره الخامس، لكنه اهتز بشكلٍ خطير من خلال الغارة الإسرائيلية على الضاحية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها الخرق الاسرائيلي إلى هذا العمق في بيروت.
والواضح أن إسرائيل تملك أجندة بصرف النظر عن التوقيت، وهي تقول إن الجيش الإسرائيلي استهدف منشأة لتخزين الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله.
رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ذهب أبعد من ذلك فأعلن أن إسرائيل ستواصل مهاجمة كل مكان في لبنان للتصدي للتهديدات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وزير الدفاع الاسرائيليّ ربط بين التصعيد وبين أمن شمال إسرائيل فهدد بالقول: "أي محاولة لإلحاق الضرر بقرى الجليل، فإنّ أسطح المنازل في الضاحية الجنوبية لبيروت ستهتز".
وتوجّه إلى الحكومة اللبنانية قائلا "إذا لن تفرضوا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، فنحن سنفرضه".
وبلغ التهديد ذروته بإعلانه أن غياب الأمن في منطقة الجليل يعني "غياب الأمن في بيروت أيضًا".
وبالتكافل والتضامن بين واشنطن وتل أبيب في ما خص "حزب الله"، أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات جديدة على خمسة أفراد وثلاثة كيانات استهدفت الفريق المالي لحزب الله "الذي يشرف على المشروعات التجارية وشبكات تهريب النفط التي تدر عوائد" للجماعة.
وأضافت الوزارة أن من بين المستهدفين بالعقوبات أفرادا من عائلات مسؤولين بارزين في حزب الله وأصدقاء مقربين لهم.
مورغان أورتاغوس ختمت هذا النهار الطويل من المواقف، بإعلانها عبر أكثر من فضائية عربية ، جملة من المواقف ، وكأنها أرادت أن توصل أكثر من رسالة على أوسع نطاق، فقالت: " نريد السلام بعد تعزيز اتفاق وقف النار وإجراء مفاوضات دبلوماسية، وهدفنا أن نرى في لبنان إصلاحات إقتصادية ووقف تسليح حزب الله ،لا نريد أن نرى في لبنان دولة داخل الدولة، ونشجع على المفاوضات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.
لبنان الديبلوماسي يتحرك بين زيارة الرئيس عون لفرنسا وموقف رئيس الحكومة في بيروت، لكن على ما يبدو فإن المطلوب أكثر من ذلك.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
28-3-2025
مقدمة النشرة المسائية 27-03-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-28
مقدمة النشرة المسائية 28-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-28
مقدمة النشرة المسائية 28-2-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-28
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-28
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-03
مقدمة النشرة المسائية 3-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-03
مقدمة النشرة المسائية 3-3-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-26
مقدمة النشرة المسائية 26-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-26
مقدمة النشرة المسائية 26-3-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-27
مقدمة النشرة المسائية 27-03-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-27
مقدمة النشرة المسائية 27-03-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-26
مقدمة النشرة المسائية 26-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-26
مقدمة النشرة المسائية 26-3-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-25
مقدمة النشرة المسائية 25-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-25
مقدمة النشرة المسائية 25-3-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-24
مقدمة النشرة المسائية 24-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-24
مقدمة النشرة المسائية 24-3-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:58
إطلاق مقذوفين من لبنان ورد إسرائيل... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
03:58
إطلاق مقذوفين من لبنان ورد إسرائيل... هذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
2025-03-27
محافظة البنك المركزي السوري ميساء صابرين لرويترز: قدمت إستقالتي
آخر الأخبار
2025-03-27
محافظة البنك المركزي السوري ميساء صابرين لرويترز: قدمت إستقالتي
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-25
حين دخل صحافي بالخطأ إلى غرفة الحرب... تسريب Signal يحرج واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-25
حين دخل صحافي بالخطأ إلى غرفة الحرب... تسريب Signal يحرج واشنطن
0
موضة وجمال
13:13
قشرة الموز والعناية بالبشرة... صيحة مغلوطة أم حقيقة علمية
موضة وجمال
13:13
قشرة الموز والعناية بالبشرة... صيحة مغلوطة أم حقيقة علمية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أبرز تداعيات رسوم ترامب الجمركية على السيارات عالميًا
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أبرز تداعيات رسوم ترامب الجمركية على السيارات عالميًا
0
أخبار لبنان
14:37
الليالي الأخيرة من الفوروم... أجواء رمضانية وربح وتسلية
أخبار لبنان
14:37
الليالي الأخيرة من الفوروم... أجواء رمضانية وربح وتسلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
ارتياح في الحكومة لأجوبة الحاكم
تقارير نشرة الاخبار
14:32
ارتياح في الحكومة لأجوبة الحاكم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
رعاية سعودية لاتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:30
رعاية سعودية لاتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
يوم طويل لرئيس الجمهورية في فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
14:30
يوم طويل لرئيس الجمهورية في فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
تصعيد أميركيّ في مواقف اورتاغوس... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:29
تصعيد أميركيّ في مواقف اورتاغوس... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بضرب الضاحية... معادلة بيروت المطلة نُفّذت
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بضرب الضاحية... معادلة بيروت المطلة نُفّذت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اسرائيل تصعد بشكل غير مسبوق وتتهم لبنان بخرق الاتفاق
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اسرائيل تصعد بشكل غير مسبوق وتتهم لبنان بخرق الاتفاق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
أهالي الضاحية الجنوبية يعيشون الرّعب مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
14:22
أهالي الضاحية الجنوبية يعيشون الرّعب مجددًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:07
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث
خبر عاجل
06:07
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث
2
أخبار لبنان
03:33
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:33
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
03:29
توقيع إتفاق لبناني-سوري برعاية سعودية... هذا مضمونه
أمن وقضاء
03:29
توقيع إتفاق لبناني-سوري برعاية سعودية... هذا مضمونه
4
أخبار دولية
10:35
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 5 أفراد و3 كيانات من حزب الله
أخبار دولية
10:35
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 5 أفراد و3 كيانات من حزب الله
5
منوعات
09:42
كارن بستاني تعلّق على أحداث الضاحية: "سلموا سلاحكم الآن!"
منوعات
09:42
كارن بستاني تعلّق على أحداث الضاحية: "سلموا سلاحكم الآن!"
6
أخبار لبنان
06:23
وزيرة التربية: بعد التهديدات..تعطيل المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في الضاحية الجنوبية والحدت
أخبار لبنان
06:23
وزيرة التربية: بعد التهديدات..تعطيل المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في الضاحية الجنوبية والحدت
7
حال الطقس
02:23
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة واحتمال أمطار رعدية... هكذا يبدو طقس نهاية الأسبوع
حال الطقس
02:23
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة واحتمال أمطار رعدية... هكذا يبدو طقس نهاية الأسبوع
8
تقارير نشرة الاخبار
03:58
إطلاق مقذوفين من لبنان ورد إسرائيل... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
03:58
إطلاق مقذوفين من لبنان ورد إسرائيل... هذه التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More