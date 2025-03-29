الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 29-3-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-29 | 13:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 29-3-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 29-3-2025

‎هل تذهب الولايات المتحدة وإيران الى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، تحل ملف طهران النووي، أو لا يحصل ذلك مع كل ما يحمله من تداعيات؟

‎في معلومات خاصة بالـLBCI، فإن طهران وفي ردها على رسالة الرئيس دونالد ترامب، أكدت إستعدادها لهكذا مفاوضات، من دون أن تحدد ما إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة، بشروط ثلاثة: ‎ضمانات برفع العقوبات، الالتزام بالاتفاق وعدم حصول المفاوضات تحت التهديد والضغط.

‎هذا فيما نقل موقع "اكسيوس" عن علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى، إستعداد بلاده لبدء مفاوضات غير مباشرة، والتقدم لاحقاً بخطوات أخرى، على قاعدة المساواة بين الطرفين.

‎وفيما الترقب يسود هذا الملف، يناقش الكابينت الاسرائيلي هذه الليلة، التطورات العسكرية من قطاع غزة الى لبنان، حيث إعتمدت إسرائيل معادلة الشمال مقابل بيروت، مدعومة من واشنطن بكلام واضح أعلنته مورغان أورتاغس نائبة المبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط، التي إعتبرت أن إسرائيل تدافع عن نفسها، وأن الجيش لا ينفذ ما هو مطلوب منه في موضوع نزع سلاح حزب الله والفصائل الأخرى.

‎الجواب على كلام أورتاغس، جاء بما أكده قائد الجيش العماد رودولف هيكل من الجنوب، وهو قال: العائقُ الوحيد أمام إستكمال انتشارنا بشكل نهائي وتثبيت وقف النار، إحتلالُ العدو لمواقع في لبنان، وسعيه لتوسيع إعتداءاته.

‎ما أعلنه هيكل يعبِّر عن مواقف السلطات اللبنانية، وهي طالبت المعنيين من واشنطن الى باريس، بالعمل على تحرير الجنوب، وإطلاق الأسرى، لكي تنطلق المفاوضات البرية، وبلجان تقنية مُشكَّلة من عسكريين ومدنيين، غير دبلوماسيين، من دون رفع مستوى التمثيل، على غرار مفاوضات الترسيم البحري في آواخر العام 2022.

‎فلبنان لا يحتل أرضاً إسرائيلية، ولا يأسر اسرائيليين، وينفذ عبر جيشه ما اتُفق عليه في وقف النار، وقد إعترفت لجنة رقابة الاتفاق بأن عمل الجيش ممتاز. وهو أي لبنان، مستعدٌ للتقدم أكثر في التفاوض، متى إنسحبت إسرائيل وعاد الأسرى. 

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 28-3-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-01-29

مقدمة النشرة المسائية 29-1-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-03

مقدمة النشرة المسائية 3-3-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-28

مقدمة النشرة المسائية 28-3-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-26

مقدمة النشرة المسائية 26-3-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-28

مقدمة النشرة المسائية 28-3-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-27

مقدمة النشرة المسائية 27-03-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-26

مقدمة النشرة المسائية 26-3-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-25

مقدمة النشرة المسائية 25-3-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ملف سلاح المخيمات الفلسطينية تحت المجهر...

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-28

عون: تلقينا الآن خبر عودة التوتر ومن البديهي إعلان إدانتنا والمهم أنّ ما يحصل يزيدنا اصرارًا على بسط سلطتنا على اراضينا كلها وأناشد اصدقاءنا للتحرك بسرعة لوقق التدهور

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-22

"ياريت كنت أعرفك أبكر"... ندى اندراوس: إنتِ حد ملاكي بالسما (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-28

جدول جديد لأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إسرائيل تكرس معادلة "مقابل كل صاروخ يُطلق... قصف مكثف سيطال لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

لجان فرنسية لبنانية تحضيرا لمؤتمر باريس لكن الاصلاحات أولا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ملف سلاح المخيمات الفلسطينية تحت المجهر...

LBCI
أخبار دولية
14:18

تفاصيل الموقف الايراني من رسالة ترامب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

في آخر لياليه برنامج "أكرم من مين" يُودّعكم على طريقته...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

في مشروع إعادة الإعمار... "لاء" أميركية للترسانات والأنفاق والمخابئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

بعد الغارة الإسرائيلية والدمار... الضاحية تستعدّ للعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

قانون برّي "لبنان دائرة واحدة" يخطف التمثيل المسيحي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

هذا المطلوب من لبنان قبل ٢١ نيسان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:17

دار الفتوى تعلن تفاصيل صلاة العيد: الأحد أول أيام الفطر..

LBCI
أمن وقضاء
10:40

موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته

LBCI
حال الطقس
01:34

طقس متقلب واحتمال تساقط بعض الأمطار

LBCI
خبر عاجل
11:15

رؤية هلال شوال في تمير وغداً الأحد أول أيام عيد الفطر بالسعودية

LBCI
أمن وقضاء
12:05

قائد الجيش تفقّد وحدات جنوب الليطاني: عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية تخدم العدو..

LBCI
أخبار لبنان
03:22

تذكير بوجوب تقديم الساعة منتصف ليل ٢٩ - ٣٠ أذار

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بعد إستهداف الضاحية أمس... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
08:51

رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More