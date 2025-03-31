مقدمة النشرة المسائية 31-05-2025

في مدى عطلة عيد الفطر المبارك مزيد من المراجعات:

ديبلوماسيًا، لبنان ينتظر زيارة الديبلوماسية الأميركية مورغان أورتغاس، التي سبقت وصولها مواقفُ مثيرة للأهتمام في ما يتعلق بالجنوب وسلاح حزب الله وأموال إعادة الإعمار.

ميدانيًا ، اهتمام فائق من الأجهزة الأمنية اللبنانية على اختلافها ، وخصوصاً مديريتي الاستخبارات والأمن العام ، لتحديد هوية مطلقي الصواريخ على دفعتين من الجنوب في اتجاه إسرائيل ، والتوقيفاتُ التي جرت ، سواء لدى الجيش أو لدى الأمن العام ، تؤكد أن طرف خيطٍ قد أمسِك به.

في إسرائيل رئيسٌ جديد للشاباك، ولكن مع وقف التنفيذ حتى تنظر المحكمة العليا في قرار إقالة الرئيس السابق.

الأسبوع المقبل تعقِد المحكمة العليا جلسة للنظر في إقالة رونين بار من منصبه، قبل دخول الإقالة حيز التنفيذ في نيسان المقبل . الجدير ذكره ان رونين بار كان قد اوصى بتعيين أحدِ نواب رئيس الشاباك في المنصب، لا التعيينِ من خارج الجهاز... من قناعات الرئيس الجديد للشاباك أنّ هناك كياناً خطيراً للغاية يهدف إلى إيذائنا من خلال تمركزه قرب حدودنا. وثمة فرق بين عدو على بُعد آلاف الكيلومترات، وإيران المتمركزة قرب حدودنا، وعلى إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لتحول دون ذلك"، في إشارة إلى حزب الله.