الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 31-05-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-31 | 13:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 31-05-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 31-05-2025

في مدى عطلة عيد الفطر المبارك  مزيد من المراجعات:
ديبلوماسيًا، لبنان ينتظر زيارة الديبلوماسية الأميركية مورغان أورتغاس، التي سبقت وصولها مواقفُ مثيرة للأهتمام في ما يتعلق بالجنوب وسلاح حزب الله وأموال إعادة الإعمار.
ميدانيًا ، اهتمام فائق من الأجهزة الأمنية اللبنانية على اختلافها ، وخصوصاً مديريتي الاستخبارات والأمن العام ، لتحديد هوية مطلقي الصواريخ على دفعتين من الجنوب في اتجاه إسرائيل ، والتوقيفاتُ التي جرت ، سواء لدى الجيش أو لدى الأمن العام ، تؤكد أن طرف خيطٍ  قد أمسِك به. 
في إسرائيل رئيسٌ جديد للشاباك، ولكن مع وقف التنفيذ حتى تنظر المحكمة العليا في قرار إقالة الرئيس السابق. 
الأسبوع المقبل تعقِد  المحكمة العليا جلسة للنظر في إقالة رونين بار من منصبه، قبل دخول الإقالة  حيز التنفيذ في نيسان المقبل . الجدير ذكره ان رونين بار كان قد اوصى بتعيين أحدِ نواب رئيس الشاباك في المنصب، لا التعيينِ من خارج الجهاز... من قناعات الرئيس الجديد للشاباك أنّ هناك كياناً خطيراً للغاية  يهدف إلى إيذائنا من خلال تمركزه قرب حدودنا. وثمة فرق بين عدو على بُعد آلاف الكيلومترات، وإيران المتمركزة قرب حدودنا، وعلى إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لتحول دون ذلك"، في إشارة إلى حزب الله.

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

31-05-2025

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-03-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-05

مقدّمة النشرة المسائيّة 05-02-2025

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-31

مقدمة النشرة المسائية 31-01-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-30

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-03-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-29

مقدمة النشرة المسائية 29-3-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-30

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-03-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-29

مقدمة النشرة المسائية 29-3-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-28

مقدمة النشرة المسائية 28-3-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-27

مقدمة النشرة المسائية 27-03-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ليلة 30 آذار 2025: "ما في حدا ببيتو"! هذا ما فعله برنامج أكرم من مين

LBCI
فنّ
15:44

سيرين عبد النور تستذكر والدتها بكلمات مؤثرة: "اشتقنالك" (صورة)

LBCI
خبر عاجل
12:57

التحكم المروري: استثنائياً تم تحويل الطريق البحرية لتصبح وجهة السير من جونية باتجاه بيروت تسهيلا لحركة المرور على المسلك الغربي للأوتوستراد

LBCI
خبر عاجل
12:59

قوى الأمن: بسبب الازدحام المروري على أوتوستراد جونية - بيروت تم تحويل حركة السير على الطريق البحرية من الضبية باتجاه بيروت اعتبارا من الساعة 19:30 وحتى الساعة 21:30

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بوتين يراهن على عودة الغاز الروسي لأوروبا بثمن أميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الـGhibli AI: الترند الذي أشعل السوشيال ميديا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ضربة قاضية لليمين المتطرف: لوبان تُمنع من الترشح للرئاسة الفرنسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إقالة موظفي USAID وإلغاء الوكالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في عيتا الشعب ورامية... العيد منقوص تحت الإحتلال وبين الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة إعمار لبنان: الإصلاح أولًا ثم التمويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ليلة 30 آذار 2025: "ما في حدا ببيتو"! هذا ما فعله برنامج أكرم من مين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

موقوفون في قضية إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

تشاور لبناني وتحضير ردود على طروحات أورتاغوس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:35

ثلاثة موقوفين في قضية اطلاق الصواريخ... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:22

جديد تحقيقات ملف الصورايخ على إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:14

المكتب الإعلامي لسلام: الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في عيتا الشعب ورامية... العيد منقوص تحت الإحتلال وبين الشهداء

LBCI
حال الطقس
03:41

طقس متقلب مغبر ودافئ مع رياح قوية الثلاثاء

LBCI
أمن وقضاء
08:40

توقيف منفذ جريمة الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
09:29

في كفرجوز... أقدما على سرقة لافتات وكتبا عبارات "داعش"...

LBCI
خبر عاجل
12:59

قوى الأمن: بسبب الازدحام المروري على أوتوستراد جونية - بيروت تم تحويل حركة السير على الطريق البحرية من الضبية باتجاه بيروت اعتبارا من الساعة 19:30 وحتى الساعة 21:30

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More