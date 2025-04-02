مقدمة النشرة المسائية 2-4-2025

هل ستضغط مورغان أورتاغوس في محادثاتها المرتقبة في بيروت الجمعة لنزع سلاح حزب الله وتشكيل لجان تفاوض بَري مع إسرائيل تضم دبلوماسيين؟ تصريحاتها الأخيرة تشير إلى ذلك.



في هذا الوقت، كشفت معلومات خاصة بالـLBCI عن تحرك دبلوماسي يطالب الحكومة بجدول زمني لنزع سلاح الحزب، بعد إقرار الإصلاحات في نيسان، وإجراء الانتخابات البلدية في أيار، بالتزامن مع حوار يركز على دور الطائفة الشيعية داخل الدولة لا خارجها.



أما الموقف اللبناني الرسمي، فسيكون موحدًا خلال المباحثات، في مقاربة هادئة وفق ثوابت تشمل:



•المطالبة بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة حديثًا

•تصحيحَ ملف النقاط الـ13 العالقة

•استعادة الأسرى، مع استعداد السلطاتْ متى تحققت هذه الاولويات، لبحث ملفات أخرى، منها تأمين استقرار دائم في الجنوب



وفيما قالت الجهات المعنية للـLBCI إنها لم تتبلغ رسميا تعليق عمل لجنة مراقبة وقف النار، لا يمكن فصل لبنان عن تصاعد التوتر في المنطقة ولاسيما ما يرتبط بالملف النووي الايراني.



ملف يشهد سباقا بين استعداد واشنطن لمفاوضات غير مباشرة مع طهران لكبح برنامجها النووي، بحسب ما نقلت صحيفة اكسيوس، وبين تجهيزها لضربة عسكرية عليها، تمهد لها بمباحثات يجريها قائد القيادة المركزية الأميركية في تل أبيب، وبنقل أسلحة أميركية إلى الشرق الأوسط.