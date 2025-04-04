مقدمة النشرة المسائية 4-4-2025

مع وصول الموفدة الاميركية "مورغين أورتيغوس" عصر اليوم إلى بيروت، لتباشر محادثاتها مع المسؤولين اللبنانيين، يمكن القول إن الكباش اللبناني - الأميركي، سيَظهر على طاولة المحادثات. تحمل "أورتيغوس" شروطًا بات لبنان على دراية بها، وقد سبقتها إلى بيروت عبر أكثرَ من وسيلة، والسؤالُ المحوري الذي يُفترض بلبنان أن يجيب عنه هو: كيف سيتعامل مع سلاح حزب الله؟ الجوابُ تريده واشنطن واضحًا وليس على الطريقة اللبنانية من خلال تدوير الزوايا، فإذا كان الطرح "جدولة تسليم حزب الله لسلاحه" فكيف سيكون عليه الموقف اللبناني؟



الجواب رهنٌ بمحادثات الغد.



في واجهة الأهتمام اليوم، تسلم حاكم مصرف لبنان، كريم سعَيْد مهامه، وقد طرحَ الخطوط العريضة لخطة عمله، ومن ابرزها في ما يختص بالمودعين إذ يقول: "الأولوية يجب أن تكون سداد أموال صغار المودعين، والمسؤولية في ذلك تتشارك فيها البنوك التجارية مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية.



الحاكم سعيْد لامسَ الحديث عن القرض الحسن فأعلن أن أيَّ أنشطة تخالف قانون النقد والتسليف بقبول ودائعَ نقدا أو بأيِّ طريقة أخرى أو بإصدار قروض، هي غيرُ قانونية ولا مشروعة وستُمنع.



وكالة رويترز علقت بالقول إن متحدثا باسم مصرف لبنان أحجم عن التعليق لدى سؤاله عما إذا كان سعيد يشير بتصريحاته إلى مؤسسة القرض الحسن.



البداية من جلسة مجلس الوزراء التي انتهت وتم تحديدُ جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال درس بند إعادة هيكلة المصارف.