مقدمة النشرة المسائية 5-4-2025

يوم أورتاغوس في لبنان... توسعت منصات المقرات في ما قال الرؤساء للموفدة الأميركية، لكن "منصة أورتاغوس" بقيت صامتة، ولا يمكن إجراء تقويم لنتائج اللقاءات بالإعتماد فقط على الرواية اللبنانية.



ما كان لافتاً في لقاءات أورتاغوس أنها عقدت ثلاث خلوات واحدة مع رئيس الجمهورية والثانية مع رئيس المجلس والثالثة مع رئيس الحكومة، والمدة التي استغرقتها كل من الخلوات الثلاث كانت أطول من اللقاءات الموسعة التي انعقدت في حضور المستشارين، ويمكن اعتبار أن الكلام الجدي والتبليغ الحقيقي تمَّ في الخلوات الثلاث.



أورتاغوس ستلتقي غدا حاكم مصرف لبنان ووزير المال والاجتماعان على جانب كبير من الأهمية خصوصا أنهما يأتيان قبيل مغادرة الرجلين إلى الاجتماع مع صندوق النقد الدولي.



في تطور خارجي، زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، فبحسب ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول بالبيت الأبيض إنه من المتوقع أن يزور نتنياهو البيت الأبيض بعد غد الإثنين لمناقشة الرسوم الجمركية، التي فُرضت الأسبوع الماضي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



الزيارة يرجَّح أن تناقش قضايا أخرى مثل إيران وحرب إسرائيل في غزة.



وفي مقابل السباقات السياسية الأشبه بالمراوحة والدوران في الحلقة المفرغة، سباقات رياضية من مفاعيلها بث الروح الإيجابية والحماسة في مقابل الملل السياسي. وفي هذا الإطار، سنكون في سياق النشرة في رسالة مباشرة لرالي الـAUB من مقر Wish، وهو الرالي الذي يعتمد الروح الرياضية والروح الثقافية.