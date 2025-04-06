مقدّمة النشرة المسائيّة 06-04-2025

رسالة ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أوصلتها نائبة المبعوث الرئاسي الاميركي الى الشرق الاوسط، مورغان اورتاغوس الى لبنان الرسمي على مدى يومين, وملخصها التالي:

نسمع منذ سنوات وحتى الان، الكثير من الوعود التي تبقى من دون تنفيذ ، وهذا غير مقبول بعد اليوم.

ما قالته اورتاغوس حاول المسؤولون تفسيره .

فاستعرضوا امامها لما حققه الجيش على مستوى تطبيق وقف النار ونزع سلاح حزب الله في الجنوب، بهدوء ومن دون ادخال البلد في حرب داخلية لا يرغب بها احد.

كما استعرضوا بشكل مسهب القوانين الاصلاحية، بما حُقق منها حتى الان، وبما يُعمل على تحقيقه.

ولكي لا يبقى كلامُ المسؤولين مجردَ كلام ، تُطرح الاسئلة التالية:

-هل يمكن ان يشكل تقدمُ لبنان الرسمي سريعا صوب مفاوضات برية غير مباشرة مع اسرائيل, بوفد يضم مدنيين, من دون اشتراط التفاوض اولا على الانسحاب من التلال الخمس واستعادة الاسرى، ترجمةً عمليةً للجدية في العمل على وقف الحرب بكل اشكالها؟

وهل ستتمكن الحكومة من ارسال قوانين السرية المصرفية، اصلاح النظام المصرفي، وتعيينات مجلس الانماء والاعمار سريعا جدا الى مجلس النواب لبدء مناقشتها هناك، فيحمل الوفد المشارك في اجتماعات صندوق النقد على الاقل نيةَ التقدم في القوانين الاصلاحية الى واشنطن؟