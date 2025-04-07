مقدمة النشرة المسائية 07-04-2025

في كل مرةٍ يزور فيها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الاميركية منذ حرب طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول عام 2023، يحدث تطور هام، إما في أثناء الزيارة وإما بعدها، فما هو التطور الذي يمكن أن يحدث هذه المرة ؟ وهل في خلال الزيارة أو بعدها...؟الزيارة هذه المرة ليست اعتيادية، فنتنياهو قطع زيارته لهنغاريا، وتوجه إلى واشنطن في ظل ظروف غير اعتيادية، لا داخل إسرائيل ولا في المنطقة، خصوصًا في ما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ولا على مستوى الرسوم التي فرضها ترامب على أكثر من دولة ومن بينها إسرائيل. فما الذي سيبلغه إياهْ الرئيس ترامب؟ هل له علاقة باحتمال المفاوضات مع إيران أم باحتمال توجيه ضربة لإيران.سيكون نتنياهو أول رئيس يعقد اجتماعا مباشرا بترامب منذ إعلان الاخير سياسة الرسوم الجمركية الشاملة يوم الأربعاء الماضي. وبموجب السياسة الجديدة، تُفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 17 بالمئة على السلع الإسرائيلية، والولاياتُ المتحدة، أقرب حليفلإسرائيل وأكبر شريك تجاري لها.في لبنان مازالت ارتدادات المواقف التي أطلقتها اورتيغوس، ولاسيما المقابلة على lbci تتوالى، والمحطة الجديدة ستكون اجتماعَ الوفد اللبناني بصندوق النقد الدولي في الواحد والعشرين من هذا الشهر. فهل سيحمل الوفد ما هو مطلوب على المستوى الإصلاحي، مصرفيًا وماليًا؟ أم سيكتفي بالقول : " مازلنا نعمل"؟