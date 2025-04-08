مقدمة النشرة المسائية 8-4-2025

أنظار العالم على سلطنة عُمان التي تستضيف السبت المقبل مفاوضات غير مباشرة أولاً، بين الولايات المتحدة بشخص مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، والمكوك العماني وزير الخارجية بدر البوسعيدي. الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد بدئها سيُقرَّر ما إذا كانت ستستمر مباشرة بين رئيس الوفد الأميركي ورئيس الوفد الإيراني.الطرفان يأتيان من مكانَيْن متباعدين: واشنطن تفاوض على نزع اي سلاح نووي إيراني مفترض، وطهران ترفض الشروط المسبقة، وما لم ينجح في المرات الماضية.وكالة رويترز نقلت عمن وصفته بأنه ديبلوماسي إقليمي قوله: "أبلغنا الإيرانيون أن المحادثات المباشرة ممكنة، ولكن يجب أن تكون هناك بادرة حسن نية. مثل رفع بعض العقوبات أو إلغاء تجميد بعض الأموال".كما نقلت رويترز عن ثلاثة من المسؤولين الإيرانيين أن طهران تعتبر تحذيرات ترامب وسيلة لإجبار الجمهورية الإسلامية على قبول تنازلات في المحادثات التي طالب الرئيس الأميركي بإجرائها وإلا واجهت ضربات جوية.والأهم ما نقلته "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير قوله: "يريد ترامب اتفاقا جديدا: إنهاء نفوذ إيران في المنطقة، وتفكيك برنامجها النووي، ووقف أنشطتها الصاروخية. هذه أمور غير مقبولة لطهران. لا يمكن تفكيك برنامجنا النووي".السؤال هنا: هل الطرح الإيراني تقبل به واشنطن؟ وفي حال العكس، ما هو مصير هذه المفاوضات؟ماذا سيكون عليه الموقف الإسرائيلي من هذه التطورات؟داخلياً، اقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، على أن تُعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون.. تأتي هذه الخطوات قبيل قرابة الأسبوعين على مشاركة لبنان في اجتماعات البنك الدولي في نيويورك، ويفترض أن يحمل معه إلى هذه الاجتماعات بعض المشاريع المالية الإصلاحية.