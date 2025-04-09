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مقدمة النشرة المسائية 9-4-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-09 | 12:54
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مقدمة النشرة المسائية 9-4-2025
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مقدمة النشرة المسائية 9-4-2025
أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرب الرسوم الجمركية، فاهتز النظام التجاري العالمي.
في هذه الحرب, جولات جانبية تطال أوروبا وبعضا من دول أميركا اللاتينية وآسيا وهي على الأغلب ستنتهي بالتفاوض، ومعركة كبرى تتواجه فيها قوتان عظميان:الولايات المتحدة والصين.
فاعتبارا من اليوم، فرضت واشنطن رسوما بنسبة 104% على البضائع الصينية، لتردَّ بكين غدا برسوم على البضائع الاميركية تبلغ 84%.
هذه المواجهة التجارية تريد واشنطن أن تتفرغ لها, وهي بحسب ما أعلن وزير دفاعها من بنما، لا تسعى لحرب مع بكين، ولكن على الصين وقف تهديداتها للقارة الأميركية.
عندما تخوض الولايات المتحدة هكذا حرب، تتفرغ لها، وتفكك كلَّ الحروب الصغرى من حولها، وهو ما تحاول ديبلوماسيتها تحقيقَه من الحرب الأوكرانية الروسية، الى الحرب الإسرائيلية مع حماس، الى الملف الإيراني، الذي يتقدم اليوم.
فمع اعلان ترامب المفاجئ جولة مفاوضات قال إنها مباشرة مع طهران في سلطنة عمان السبت، واصرار ايران على أنها غير مباشرة، بات السؤال: هل ستحصل هذه الجولة؟
من يتابع سياسة الادارة الأميركية اليوم يعرف أنه من غير الممكن التنبؤ بما قد يحصل، الا أن المعطيات تشير حتى الآن، الى أن محادثات عُمان حاصلة، أما نتائجها فغير واضحة.
لبنان الذي ينتظر هذه النتائج، يشهد بدوره تطورات متسارعة.
فالقوانين الاصلاحية التي يفترض به اقرارُها قبل الحادي والعشرين من الشهر الحالي متأخرة، حتى الساعة. فهل يقبل صندوق النقد الدولي بالاكتفاء بمجرد اقرار الحكومة لهذه القوانين من دون اقرارها في مجلس النواب؟
أما سلاحُ حزب الله، والتفاوضُ لتسليمه فمرتبط باجابة تأتي من إسرائيل وحدها: هل تقبل بالانسحاب من التلال الخمس، وتسليم الأسرى، والتفاوض الجدي حول النقاط الـ13 لينطلق حينها فقط حوارٌ داخلي حول السلاح؟
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