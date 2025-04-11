مقدمة النشرة المسائية 11-4-2025

الإقتراب من ملفات الفساد، ومقاربة قوانين الإصلاح، خطان يسيران متزامنين، ولو ببطء: مواقع ُمن تحملُ شبهات ِ فساد طرَق بابها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: من " النافعة" التي لم تعُد إسمًا على مسمَّى، إلى مرفأ بيروت، بعد التقارير الإعلامية التي كادت ان تجزم عن عمليات تهريب تتم عبره، فكانت جولةٌ لوزير الأشغال فيه، أول من امس، ثم " كبسة " لرئيس الجمهورية عليه... وبعد كبستي النافعة والمرفأ، يُفترض ان يلمس المواطن التحسنَ في هذين المرفقين حيث المواطن على تماسِ بهما.



ملفُ إصلاح القوانين يتابع مقاربته مجلسُ الوزراء قبل اجتماعات الوفد اللبنانيّ مع صندوق النقد الدوليّ اعتبارًا من الواحد والعشرين من هذا الشهر.



وعشية مرور خمسين سنة على ذكرى بدء الحرب في "١٣ نيسان " 1975 ، يوجه رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة إلى اللبنانيين الثامنة مساء غد السبت.



قضائيًا، تطورٌ كبير في ملف تفجير المرفأ، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجوب في مكتبه في قصر العدل المدير العام السابق للأمن العام عباس ابراهيم، في جلسة استغرقت ساعتين ونصف الساعة"، والمدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا لنحو ساعتين.ولم يتخذ القاضي أيّ قرار بحقّ المدّعى عليهما إلى حين انتهاء التحقيقات كافة.



غدًا، أنظار العالم إلى عُمان حيث تلتقي الولايات المتحدة الأميركية وإيران برعاية عُمان، لمناقشة الملف النوويّ الإيرانيّ، وقالت إيران اليوم إنها ستمنح المحادثات "فرصة حقيقية"، بعدما هدد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بقصفها إذا فشلت المحادثات.



طهران ردت فأعلنت عبر وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية: "دون تهديدات وترهيب من الجانب الأمريكي، سيكون هناك احتمالٌ جيد للتوصل لاتفاق".