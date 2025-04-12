مقدمة النشرة المسائية 12-4-2025

ساعتان ونصف من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، انتهت بالإعلان عن جولة ثانية بين الطرفين السبت المقبل، لم يحدد مكانها...



الخبر يُعدّ تطورًا إيجابيًا، ولو بحذر، خصوصًا مع الحديث عن استعداد الرئيس دونالد ترامب لتقديم تنازلات لإنجاح الاتفاق، وفق موقع "أكسيوس".



قرءاة سريعة لجولة مسقط تشير الى التالي:



حتى الان, لم ترد إشارات إلى عقبات أو توتر في المحادثات.

الأبرز كان حصول أول مصافحة وحديث مباشر بين ممثل الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وممثل ايران عباس عراقجي، بناءً على إصرار وزير الخارجية العمانيّ، الذي وصف الأجواء بالجدية والمثمرة...



أما الوزير الايرانيّ، فوصف اللقاءات بالبناءة، مؤكدًا أنّ الهدف ليس التفاوض من أجل التفاوض.



بذلك، يمكن الحديث عن خارطة طريق أولية للمباحثات المقبلة، ونتائجها ستؤثر على كامل المشهد الإقليميّ، بما فيه لبنان...



لبنان, الذي كل ما يمكن القول عنه اليوم, انه حقق ما يعتبر "إنجازًا" مرتبطًا بإقرار الحكومة مشروع قانون تنظيم المصارف، وتحويله إلى مجلس النواب.



عمليًا، يستحيل إقرار هذا القانون، ومعه قانون السرية المصرفية، قبل 21 نيسان، موعد مباحثات الربيع مع صندوق النقد.



فهل يعود الوفد اللبنانيّ من واشنطن من دون اتفاق، في اختبار جديد لجدّية الانتقال من الوعود إلى الإصلاحات الفعلية، أم يبرهن للصندوق ومعه المجتمع الدولي جدية في العمل، فيمنح فترة قصيرة يحول خلالها النيات الى افعال؟



هذا في وقت يتذكر لبنان ويلات الحرب,عندما يقف ابناؤه ومعهم رئيس الحكومة نواف سلام في تمام الثانية عشرة ظهر غد دقيقة صمت ليقولوا: منتذكر سوا لنبني سوا!