الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 13-4-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-13 | 12:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 13-4-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 13-4-2025
يُشغل اللبنانيين هذا الأسبوع استحقاقان محليان وآخر دولي.
أولاً، وعلى قاعدة السلام في المنطقة، المدعوم سعوديا، يسعى رئيس الحكومة نواف سلام، في دمشق غداً، لفتح مسار جديد في العلاقات اللبنانية السورية.
محادثاته مع الرئيس أحمد الشرع تشمل:
- إعادة بحث الاتفاقيات الثنائية
- إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري
- بحث ملف الحدود، من الاشتباكات الى الترسيم، عبر لجنة مشتركة برعاية الرياض
- ملف عودة النازحين، علما أن الوزير طارق متري أعد خطة لاعادة 400 ألف لاجئ بسرعة إذا تم الاتفاق مع دمشق
- ملف المفقودين اللبنانيين والسجناء السوريين
- اتفاقيات استثمارية في الزراعة، والترانزيت، النفط والغاز، وتحويلُ البلدين إلى منصّات تصدير آمنة للبضائع العربية.
ثانياً، في ساحة النجمة، يُفترض أن يُقر النواب قانون السرية المصرفية، لتقوية موقف لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد، خصوصا أن قانون إصلاح المصارف سيأخذ وقتاً... وتعيينُ إدارة مجلس الإنماء والإعمار لم يُنجز بعد، على الرغم من كونه مطلباً دولياً أساسياً.
ختام الأسبوع سيكون إقليمياً، مع حوار أميركي - إيراني السبت, سيناريوهاتُه تتراوح من الاتفاق والسلام إلى الحرب الجاهزة، والقرارُ في يد طهران وفق ما طرحه دونالد ترامب.
أما الحرب هذه، فأكثر من يعرف ثمنها، اللبنانيون الذين عايشوها.
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة
النشرة المسائية
مقدمة النشرة المسائية 12-4-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-04
مقدمة النشرة المسائية 4-4-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-04
مقدمة النشرة المسائية 4-4-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-13
مقدمة النشرة المسائية 13-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-13
مقدمة النشرة المسائية 13-3-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-13
مقدمة النشرة المسائية 13-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-13
مقدمة النشرة المسائية 13-2-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-12
مقدمة النشرة المسائية 12-4-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-12
مقدمة النشرة المسائية 12-4-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-12
مقدمة النشرة المسائية 12-4-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-12
مقدمة النشرة المسائية 12-4-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-11
مقدمة النشرة المسائية 11-4-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-11
مقدمة النشرة المسائية 11-4-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-10
مقدّمة النشرة المسائيّة 10-04-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-10
مقدّمة النشرة المسائيّة 10-04-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-09
مقدمة النشرة المسائية 9-4-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-09
مقدمة النشرة المسائية 9-4-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جزيرة السعديات في أبو ظبي... الوجهة الثقافية الإماراتية والعربية
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جزيرة السعديات في أبو ظبي... الوجهة الثقافية الإماراتية والعربية
0
آخر الأخبار
15:26
الخارجية الإيرانية: عراقجي ناقش مع نظيره المصري الوضع الإنساني الصعب واستمرار قتل المدنيين في غزة وأكدا ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار
آخر الأخبار
15:26
الخارجية الإيرانية: عراقجي ناقش مع نظيره المصري الوضع الإنساني الصعب واستمرار قتل المدنيين في غزة وأكدا ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف... إليكم الخطوات المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف... إليكم الخطوات المقبلة
0
أمن وقضاء
05:44
شعبة المعلومات توقف منفذ عمليات سطو على صيدليات وإطلاق النار على صاحبة إحداها
أمن وقضاء
05:44
شعبة المعلومات توقف منفذ عمليات سطو على صيدليات وإطلاق النار على صاحبة إحداها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جزيرة السعديات في أبو ظبي... الوجهة الثقافية الإماراتية والعربية
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جزيرة السعديات في أبو ظبي... الوجهة الثقافية الإماراتية والعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
طمأنة لمحبي آيفون... ترامب يستثني أجهزة تكنولوجية من الرسوم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
طمأنة لمحبي آيفون... ترامب يستثني أجهزة تكنولوجية من الرسوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الشرع في الإمارات لتبديد القلق
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الشرع في الإمارات لتبديد القلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إشادة خليجية بأجواء أولى جولات التفاوض الإيرانية - الأميركية... والجولة الثانية قيد التحضير
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إشادة خليجية بأجواء أولى جولات التفاوض الإيرانية - الأميركية... والجولة الثانية قيد التحضير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من دون عراقيل... الجيش اللبناني يتسلم معظم مواقع "حزب الله" في جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من دون عراقيل... الجيش اللبناني يتسلم معظم مواقع "حزب الله" في جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف... إليكم الخطوات المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف... إليكم الخطوات المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
احتفالات دول العالم بأحد الشعانين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
احتفالات دول العالم بأحد الشعانين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الدعوة إلى الوحدة في صلب احتفالات أحد الشعانين
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الدعوة إلى الوحدة في صلب احتفالات أحد الشعانين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:00
طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية
حال الطقس
02:00
طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية
2
أخبار دولية
11:04
فصيل مسلح بارز في جنوب سوريا يحل نفسه ويعلن وضع أسلحته تحت تصرف وزارة الدفاع
أخبار دولية
11:04
فصيل مسلح بارز في جنوب سوريا يحل نفسه ويعلن وضع أسلحته تحت تصرف وزارة الدفاع
3
فنّ
08:30
بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)
فنّ
08:30
بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)
4
فنّ
07:50
طوني عيسى يحتفل بأحد الشعانين مع عائلته... هذا ما نشره (صورة)
فنّ
07:50
طوني عيسى يحتفل بأحد الشعانين مع عائلته... هذا ما نشره (صورة)
5
خبر عاجل
13:38
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية شنت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة منطقة الدبش عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف
خبر عاجل
13:38
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية شنت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة منطقة الدبش عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف
6
أخبار لبنان
10:39
رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر
أخبار لبنان
10:39
رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر
7
أخبار دولية
08:24
الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل
أخبار دولية
08:24
الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل
8
فنّ
06:00
سيرين عبد النور تحتفل بأحد الشعانين مع عائلتها (فيديو)
فنّ
06:00
سيرين عبد النور تحتفل بأحد الشعانين مع عائلتها (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More