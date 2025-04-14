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مقدمة النشرة المسائية 14-04-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-14 | 12:35
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مقدمة النشرة المسائية 14-04-2025
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مقدمة النشرة المسائية 14-04-2025
بدأت الحركة فمتى البركة؟ من بيروت إلى دمشق إلى الدوحة ثم إلى واشنطن ، ملفات تتحرك في كل اتجاه، وكأن هناك سباقاً مع الوقت، بعد فترة طويلة من ضياع الوقت:
الموفد السعودي يزيد بن فرحان في بيروت، في زيارة مفاجئة، وتكتم على مضمون المباحثات. بن فرحان التقى رئيس الجمهورية، ويلتقي هذا المساء الرئيس نواف سلام إلى مائدة العشاء، بعد عودة الأخير من دمشق، وغدأ يلتقي الرئيس بري.
بن فرحان كان التقى بعد الظهر عددا من النواب، ويرجح ان يلتقي وليد جنبلاط قبل لقائه الرئيس نواف سلام.
رئيس الحكومة نواف سلام في زيارة رسمية لسوريا، على رأس وفدٍ وزاري، لكنه عقد خلوة مع الرئيس أحمد الشرع دامت لساعتين.
أجتماع ماليٌ على قدْر كبير من الأهمية في وزارة المال، حضره وفد لبناني موسع مع وفد من صندوق النقد الدولي، قبل أسبوع من مشاركة لبنان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد.
بعيداً من لبنان، تطور سعودي سوري على جانب كبير من الأهمية، فقد أوردت كالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأن السعودية تعتزم سدادَ ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على مِنحٍ بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد. وتضيف رويترز أن هذه الخطوة قد تكون مؤشرا إلى أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق، بعد تعثر خططٍ سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية. وكانت رويترز قد ذكرت يوم السبت أن سوريا سترسل وفدا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، وهو ما سيمثل أول زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ إطاحة الأسد.
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