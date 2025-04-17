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مقدمة النشرة المسائية 17-4-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-17 | 12:51
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مقدمة النشرة المسائية 17-4-2025
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مقدمة النشرة المسائية 17-4-2025

عشية انطلاق عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، يوم ماراتوني من المواقف والقرارات على مستوى السلطة التنفيذية: كلام لافت لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في جلسة مجلس الوزراء ولرئيس الحكومة نواف سلام، تناول كل الملفات، من خلية الاردن الى قانون الايجارات، وما بينهما من الوضع في الجنوب، الى تطبيق القرار ١٧٠١ وصولًا الى الانتخابات البلدية والاختيارية.

الرئيس عون تحدث عن زيارته لقطر، والرئيس سلام تحدث عن زيارته لسوريا، الكلام الرئاسي والحكومي اليوم يؤشر الى الاستعداد للمضي في الملفات كافة، وأن لا تجميد لأي ملف.

اللافت أن رئيس الجمهورية تطرَّق بالتفصيل إلى الملفات التي تحمل عناوين إصلاحية، والبارز ان هذه الملفات تتناول شتى القضايا التي يعاني منها لبنان في مختلف المرافق.
 
كما اللافت تطرق الرئيس إلى ضرورة إنجاز مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية في الوقت المناسب، مشيراً إلى وجود "تراكمات لسنا نحن مسؤولين عنها الا اننا مسؤولون عن حلها"
كما تطرق إلى ملف التعيينات، آملاً إنجازها في مجلس الإنماء والإعمار قريباً، الملف الأكثر إلحاحًا هو الملف الأمني المرتبط بالخلية التخريبية في الاردن والتي أظهرت التحقيقات الأردنية أن أعضاء الخلية تدربوا في أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان، لدى حركة حماس. هذه القضية الطارئة ستفتح ملف الوجود الفلسطيني المسلح، وسلاح المخيمات، فهل تسرِّع قضية خلية الأردن البدء بالخطوات العملية؟

اسرائيليًا، اعتبر مسؤولون أمنيون وسياسيون أن موافقة رئيس البرلمان نبيه بري على تفكيك سلاح حزب الله جاء بعد تلقيه الضوء الاخضر من الحزب، لكنّهم وصفوا موافقة الحزب هذه بالتكتيكية في ظل الوضع الذي يشهده لبنان، مع استمرار القصف الإسرائيلي من جهة وعدم جهوزية الحزب في هذا التوقيت لخوض صراع مع الدولة اللبنانية من جهة اخرى.

وفي جلسة تقييم، اعتبر أمنيون أن ما أُعلن عن دمج حزب الله ولو أفرادا داخل الجيش اللبناني لا يقل خطورة عن استمرار نشاط الحزب العسكري.



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