مقدمة النشرة المسائية 18-4-2025

في يوم الجمعة العظيمة غابت الحركة السياسية، وملأت فراغها المواقفُ السياسية التي احتل واجهتها حزب الله، نهارا عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، وبعد نصف ساعة من الآن عبر الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي سيتحدث عن الاستراتيجية الدفاعية والأوضاع العامة، كما أورد موقع المنار.



صفا، وفي إطلالة عالية السقف عبر "إذاعة النور"، أعلن أنه "لا توجد قوة تستطيع نزع السلاح"، وأن الإستراتيجية الدفاعية تبدأ بتسليح الجيش وليس بتسليم سلاح حزب الله.



واعتبر صفا أن من يطلقُ الاتهامات جِزافًا ضدّ حزب الله حول تهريب السلاح والمال عبر المطار ومرفأ بيروت، يعيش في حالة وهم دائم، مؤكدا أنَّ التعيينات الأمنية والعسكرية جرت وتجري حسب ما يريده الثنائي حزب الله وحركة أمل.



في مقابل المواقف السياسية لحزب الله، ضربات إسرائيلية، حيث قتلُ شخص جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة عند مدخل بلدة الغازية بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على عنصر في حزب الله.



الضربات تتوالى لليوم الرابع على التوالي اذ تؤكد الدولة العبرية أنها تواصل استهداف عناصر من حزب الله، رغم وقف إطلاق النار.



في الملف النووي الإيراني، قال مسؤول إيراني كبير اليوم إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة خلال محادثات السبت الماضي باستعدادها لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها تحتاج إلى ضمانات قوية بأن الرئيس دونالد ترامب لن ينسحب مجددا من اتفاق نووي جديد.



الأهم في الكلام الإيراني أن الخطوط الحُمر تعني أن إيران لن تفكك أجهزة الطرد المركزي أو تخفض التخصيب إلى الصفر أو تتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.



الصورة ليست زاهرة لا داخلا ولا خارجا، والبداية من الجمعة العظيمة.