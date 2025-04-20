مقدّمة النشرة المسائية ٢٠-٤-٢٠٢٥

فصح مجيد... لم يمر الفصح على خير في الجنوب، إذ إستهدفته إسرائيل بأكثرَ من غارة، ما أدى إلى سقوط ثلاثةِ مواطنين، في كوثرية السياد وفي حولا.

وإستهدفت الغاراتُ أيضًا إقليم التفاح وتحديدًا مليتا وجبل صافي وسجد.

كما أن انفجارًا وقع على طريق عام بريقع- القصيبة، قضاء النبطية، أدّى إلى اشتعال آلية للجيش اللبناني محمّلة ذخائر، أثناء نقلِها الى وجهةٍ لم يحددها الجيش، الذي أعلن أنه يجري تحقيقاتٍ في الحادث، ما أدى إلى سقوط ثلاثةِ شهداءَ للجيش.

ونقلت القناة 12 الأسرائيلية عن مسؤول أمني قولَه: نستهدف بنيةً تحتية ومنصاتِ إطلاقِ صواريخ لحزب الله، وسيكون هذا اليوم مهما جدا على صعيد الهجمات في لبنان.

وفي الجنوب أيضًا ، دهم الجيش اللبناني شقة في منطقة صيدا الزهراني وضبط عددا من الصواريخ بالاضافة الى منصات واعتقال متورطين.

ويقول الجيش إن العمليةَ تمت نتيجة الرصد والتحقيقات، ومعلومات عن التحضير لعمليةٍ جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في ملف مرتبط، سجالُ السلاح مستمر، فبعد أسبوعٍ من سلسلةِ مواقف لقياديين بارزين في حزب الله، بدءًا من الشيخ نعيم قاسم وصولًا إلى الحاج وفيق صفا، وبعد صمتٍ رسمي على هذه المواقف، ردَّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، من بكركي، على هامشِ مشاركتِه في قداس الفصح، فجاء موقفـُه وفق التدرج التالي:

عندما تحدثت في خطاب القسم عن حصرية السلاح، لم اقل ذلك لمجرد القول، بل لأنني على قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب، ولم يعد بإمكانهم ان يتحملوا الحرب.

لا أحد يتحدث معي عن توقيت ولا عن ضغوطات، فحصر السلاح تحدثنا عنه في خطاب القسم، وسننفذه وقد اتُخذ القرار بشأنه.

أيُ موضوعٍ خلافي في الداخل اللبنانيّ لا يقارَب الا بالتحاور والتواصل وبالمنطق التصالحي وليس التصادمي وإلا سنأخذ لبنان الى الخراب.

واضحٌ من كلام الرئيس لأنه استخدم أكثر من مرة كلمة " حصرية " السلاح و" حصر" السلاح ، وذكَّر بأن هذه الكلمة استخدمها في خطاب القسم. وجاء هذا التوضيح ردًا على مَن اعتبروا ان الرئيس تحدث في خطاب القسم عن " حصرية السلاح".

لافتٌ أن رئيس الجمهورية يقارب في كل تصريحٍ موقفَه من الفساد ، فقال: " اهم معركة لنا في الداخل هي محاربة الفساد".