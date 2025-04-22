مقدمة النشرة المسائية 22-4-2025

العالم لا يزال في مدار حدث وفاة البابا فرنسيس، وبدء الحديث عمن سيكون البابا الجديد.



السبت التشييع بمشاركة قادة من دول العالم وبعد ذلك يُفتَح ملف انتخاب البابا الجديد.



في الحدث اللبناني، وتيرة التصعيد الإسرائيلي التي بدأت بعد ظهر الأحد استمرت اليوم واستهدفت قياديا في الجماعة الإسلامية هو حسين عزت عطوي، القيادي في الجناح المسلح للجماعة المعروف باسم "قوات الفجر" في غارة استهدفته في بلدة بعورتا - قضاء عاليه.



في المقابل، ومن أبرز المفارقات، اعتقل الأمن السوري قياديَّين في تنظيم "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي". وذكر بيان الجهاد اليوم، أن الأمن السوري اعتقل مسؤول الساحة السورية خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري. وكشفت الحركة أن القيادييْن تم اعتقالهما لأسباب مجهولة منذ خمسة أيام.



في واشنطن، يخوض الوفد اللبناني كباشا كبيرا مع صندوق النقد الدولي، عنوانه: ماذا انجز لبنان؟ وكيف يمكن تسييل ما انجزه في خانة طلب المساعدات.



بلديا، فيما الجميع يعتبر أن الإنتخابات البلدية حاصلة، فإن اللغم الأكبر بدا يظهر في البلدية الأكبر، بلدية العاصمة بيروت، والسباق قائم بين تفكيك هذا اللغم وبين تفجيره، فهل ينضج حل اللوائح المقفلة في العاصمة تجنبا للاختلال في المناصفة؟