مقدمة النشرة المسائية 26-04-2025

بعبارة "شاو فرانسيسكو" وببساطة البابا فرنسيس، ودّع عشرات آلاف المؤمنين الحبر الأعظم ، حيث أُخرج جثمانُه من أمام زعماء العالم من ساحة القديس بطرس ودُفن في كنيسة مريم الكبرى حيث انتظره الفقراء كما أوصى.الفاتيكان دخل مرحلة "الكرسي الشاغر" مع إعلان الحداد لتسعة أيام، قبل أن يبدأ مئةٌ وخمسةٌ وثلاثون كردينالًا اجتماعات "الكونكلاف" بين ٦ و١١ أيار لاختيار البابا الجديد: فهل يخلف الحبر الاعظم بابا منفتح أم محافظ؟في موازاة وداع الحبر الأعظم، تصدّرت المشهد جولة المفاوضات الأميركية الإيرانية والانفجار الكبير في مرفأ بندر عباس في إيران، حيث لا يزال التحقيق جارياً وسط نفي الجيش الإسرائيلي أي علاقة له بالحادثة وفق صحيفة "معاريف".مفاوضات عُمان بحثت المبادئ الأساسية للملف النووي الإيراني وتفاصيل المطالب المتبادلة والمحددة, وستُستأنف السبت بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في اوروبا، حسب ما كشف مسؤول كبير في الادارة الاميركية, وهو قال:احرزنا المزيد من التقدم نحو التوصل الى اتفاق ..اما في لبنان، فأربعة ملفات منتظرة :متابعة نتائج مباحثات واشنطن واستكمال الإصلاحات لاستعادة الثقة الدوليةإقرار قانون استقلالية القضاء في جلسة الحكومة هذا الأسبوع،تعيينات مجلس الإنماء والإعمار الاسبوع المقبل ، وصولاً إلى الانتخابات البلدية التي تبدأ الأحد في الرابع من آيار من جبل لبنان.