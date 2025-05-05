مقدمة النشرة المسائية 5-5-2025

إنتهت في جبل لبنان وإلى اللقاء في الشمال.



ولكن في جبل لبنان لم تنتهِ القراءات بعد ، خصوصًا أن النتائج النهائية الرسمية لم تصدر بعد ، وفي انتظار صدورها، ليس باليد سوى إجراء القراءات السياسية طبعًا، لا الإنمائية.



فمهما قيل عن أن الانتخابات البلدية هي إنمائية الطابَع، إلا انه ثبت أن كل شيء في لبنان يبدأ سياسة وينتهي سياسة ، حتى الإنتخاباتُ البلدية التي يُفترض أن تكون إنمائية بامتياز، كانت سياسية بامتياز...



وحين يكون الامر كذلك تكون المعايير مطاطة، لأن كل فريق يُجري القراءة التي تناسبه ، ونادرًا ما يتوافر المحايدون في هذا المجال الذين يُعطون قراءة محايدة وموضوعية.



والدليل الأكبر على الطابع السياسي لِما جرى، لا على الطابعِ الإنمائيّ، أن الجميع تقريبا حاولوا ويحاولون "تسييل"ما جرى في الإستحقاق المقبل، أي في الإنتخابات النيابية بعد سنة من الآن، علمًا أن المقاربات مغايرة.



لن يختلف الوضع كثيرًا في الشمال لجهة الطابع السياسيّ، الذي يغلب الطابع الإنمائيّ.



في المحصِّلة ، الأنتخابات البلدية والأختيارية لا تغيِّر كثيرًا في الواقع السياسي المرتبط بما هو أبعد من صناديق الإقتراع.



فمنذ أسبوع كان لبنان منشغلًا بصناديق من نوع آخر وربما أهم، وتحديدًا بصندوق النقد الدولي، وهذا الأسبوع سيكون منشغلًا بالعلاقة المتأزمة مع حركة حماس، والحزمِ اللبناني حيالها.