مقدمة النشرة المسائية 07-05-2025

من اليوم وحتى حزيران، يُفترض أن تحقق الدولة تقدماً في ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي، وضبط الأمن داخلياً وعلى الحدود، واستعادة المبادرات الاجتماعية.كل خطوة في هذا الاتجاه تعيد المواطنين إلى دولتهم، والسياح، خصوصاً الخليجيين، إلى لبنان، وتُمهّد لاستعادة الثقة والاستثمارات.اضافة الى جرعة الدعم والثقة التي مُنحت لرئيس الجمهورية خلال جولاته الخارجية, ما تحقق حتى الآن، من إقرار قانونين2 ماليين إصلاحيين ، إلى كشف الجيش والأمن العام خلية حماس التي أطلقت صواريخ على إسرائيل، الى ضبط الحدود مع سوريا, وهذا ما سيعاينه غداً الرئيس نواف سلام في البقاع, مهّد لرفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان اعتباراً من اليوم، والعملِ على عودة السعوديين والخليجيين، بانتظار خطوات إضافية.كل ذلك يتزامن مع تحولات إقليمية كبرى، إذ يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولة في السعودية، والإمارات وقطر اعتباراً من 13 أيار، من دون التوقف في إسرائيل.نائبه، JD فانس، وبعد إعلان ترامب وقف الضربات على اليمن تمهيداً لإعلانٍ كبير في المنطقة لم يحدده، قال إن بلاده ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وإنها ترى أن صفقة لدمجها في الاقتصاد العالمي ممكنة.وقبل أن تتوجه الأنظار إلى تلك التطورات، يترقب العالم الليلة تصاعد الدخان الأبيض من الفاتيكان، علّ أجراس الكنائس تُقرع احتفالاً بانتخاب حبر أعظم جديد في الجلسة الأولى للكونكلاف.