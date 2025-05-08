الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-08 | 13:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025

بابا جديد للكاثوليك في العالم ، فقد تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة الفاتيكان إيذانًا بالإنتخاب. 
لبنانياً،أعادت إسرائيل الوضع في الجنوب إلى المربَّع الأول من خلال " زنار الغارات " التي شنتها على مرتفعات النبطية شمالي الليطاني، والأخطر من الضربات أن إسرائيل تقول إنها لن توقف عملياتها... عدَّاد الغارات يرتفع/ فيما لجنة المراقبة تكتفي بتسجيل الخروقات. 
هذا يعني ان إسرائيل ستواصل عملياتها متى أتيح لها ذلك، والجواب لديها جاهز : ضرب بنى تحتيةٍ عسكرية لحزب الله  ولا فرق بالنسبة إليها بين جنوبي الليطاني وشمال الليطاني. 
تاتي هذه التطورات الميدانية في وقتٍ جال فيه رئيس الحكومة نواف سلام على الحدود الشرقية مع سوريا، في رسالةٍ إلى المجتمع الدولي مفادها أن لبنان ماضٍ في ضبط حدوده. 
بالتزامن ، كان لافتًا الإعلان عن أن وزير الخارجية يوسف رجي تسلَّم من السفير الفرنسي وثائق من أيام الإنتداب الفرنسي على لبنان، تتعلَّق بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، الذي قام به فريق من الخبراء الفرنسيين أيام الأنتداب. 
 

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

08-05-2025

مقدمة النشرة المسائية 07-05-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-07

مقدمة النشرة المسائية 07-05-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-01

مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-31

مقدمة النشرة المسائية 31-05-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-06

مقدمة النشرة المسائية 6-5-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-07

مقدمة النشرة المسائية 07-05-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-06

مقدمة النشرة المسائية 6-5-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-05

مقدمة النشرة المسائية 5-5-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-03

مقدمة النشرة المسائية 3-5-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:43

طبيبة تدق ناقوس الخطر: احذروا التبول أثناء الإستحمام... والأسباب صادمة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-01

صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية الإماراتية

LBCI
منوعات
2025-04-22

"سرّ" في وجه الرجل يجعله أكثر جاذبية لدى للنساء... إليكم ما اكتشفه الخبراء

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-01

تابعوا الحلقة الثانية من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إسرائيل تكثف عملها عند الجبهات كافة... ولاسيما الجبهة السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

سلاح المخيمات من أولويات المرحلة وقبله "حركة" حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

طرابلس بانتظار التغيير: إستحقاق بلدي على وقع الفقر والإهمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

٨ أيار اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وحملة هذا العام: بدعمكن منكفي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين مراقبة الحدود وتنظيم القنب… نواف سلام يطلق وعود الإنماء في البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل توسع عملياتها شمال الليطاني بزنار نار غير مسبوق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مشاكل النافعة… في مرمى الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إنتخاب نبيل كرم رئيسًا للنادي اللبناني للسيارات والسياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

العين على محافظة عكار يوم الأحد…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:27

مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007

LBCI
خبر عاجل
12:10

الدخان الابيض يتصاعد في الفاتيكان معلنًا انتخاب بابا جديد

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
13:19

البابا روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر أصله من أميركا الشمالية وهو أول أميركي ينتخب لهذا المنصب

LBCI
خبر عاجل
13:17

إنتخاب الكاردينال روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس

LBCI
آخر الأخبار
04:28

غارات إسرائيلية استهدفت الجنوب

LBCI
فنّ
12:41

طلاق بالأردن... والسبب راغب علامة!

LBCI
أخبار لبنان
02:29

سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More