مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025

بابا جديد للكاثوليك في العالم ، فقد تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة الفاتيكان إيذانًا بالإنتخاب.لبنانياً،أعادت إسرائيل الوضع في الجنوب إلى المربَّع الأول من خلال " زنار الغارات " التي شنتها على مرتفعات النبطية شمالي الليطاني، والأخطر من الضربات أن إسرائيل تقول إنها لن توقف عملياتها... عدَّاد الغارات يرتفع/ فيما لجنة المراقبة تكتفي بتسجيل الخروقات.هذا يعني ان إسرائيل ستواصل عملياتها متى أتيح لها ذلك، والجواب لديها جاهز : ضرب بنى تحتيةٍ عسكرية لحزب الله ولا فرق بالنسبة إليها بين جنوبي الليطاني وشمال الليطاني.تاتي هذه التطورات الميدانية في وقتٍ جال فيه رئيس الحكومة نواف سلام على الحدود الشرقية مع سوريا، في رسالةٍ إلى المجتمع الدولي مفادها أن لبنان ماضٍ في ضبط حدوده.بالتزامن ، كان لافتًا الإعلان عن أن وزير الخارجية يوسف رجي تسلَّم من السفير الفرنسي وثائق من أيام الإنتداب الفرنسي على لبنان، تتعلَّق بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، الذي قام به فريق من الخبراء الفرنسيين أيام الأنتداب.