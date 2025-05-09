مقدمة النشرة المسائية 9-5-2025

دخل الفاتيكان والكاثوليك في العالم ، والعالم أجمع، في عهد البابا لاون الرابع عشر على كرسي القديس بطرس، وبدات الأسئلة، الكنسية والسياسية تُطرَح منذ اليوم عن ملامح هذا العهد، وماذا يعني؟



هل من تغيُّر على مستوى الكنيسة الكاثوليكية، خصوصًا أن البابا الجديد يخلف البابا فرنسيس الذي ترك بصمات بارزة ن وقبله البابا بندكتوس الذي اعتزل وانصرف إلى الإبحاث اللاهوتية؟ فهل يجمع بين إرثَي من سبقوه؟



المثير في الموضوع أنه البابا الأول في تاريخ الفاتيكان الذي يأتي من الولايات المتحدة الأميركية، فما هي الرسالة التي سيحملها؟ وما هو الهدف الذي يتطلع إلى تحقيقه؟



في لبنان جملة من الملفات تتنافس على الأهمية والأولوية:



"زنار الغارات" الإسرائيلية على مرتفعات النبطية أمس، ما زال موضِع قراءة وتقويم، خصوصًا أن هذه الغارات هي الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت.



صناديق البلديات تنتقل بعد غد الأحد إلى الشمال فيما ذيول وتداعيات ونتائج جبل لبنان لم تنتهِ بعد.



الملف المالي، بين إصلاح المصارف وصلاحيات الحاكم، ما زال موضع تجاذب، وليس في الأفق ما يشير إلى أن الأمور الشائكة ستبت بسرعة، على رغم كل التطمينات من المعنيين.