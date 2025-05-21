الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-05-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-21 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-05-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-05-2025

لكي تنجح الولايات المتحدة في نقل الشرق الأوسط من ساحة نزاع إلى منطقة استقرار وازدهار،عليها وقف الحروب الطائفية والقومية، والتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
في سوريا، تحركت واشنطن تحت عنوان حماية الأقليات ومواجهة داعش وإيران، وفي غزة،حاولت الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن  بنيامين نتنياهو لم يرضخ  لها حتى الآن.
على خط المحاولات الاميركية هذه, يدخل اليوم الأوروبيون وعلى رأسهم فرنسا، والعرب وعلى رأسهم السعودية. 
والأنظار تتجه إلى مؤتمر رئاسي في الأمم المتحدة، يُعقد في نيويورك في 17 حزيران، ويُتوقع أن تعلن في خلاله فرنسا ودول عربية، اعترافها بدولة فلسطين، من دون اتفاق مع إسرائيل.
المؤتمر يُمهَّد له في باريس،ويتزامن مع تصاعد الضغوط الأوروبية على تل أبيب.
 والسؤال:هل تمانع واشنطن هذا المسار،أم تستغله لتضغط على إسرائيل،وتعيدَ تحريك اتفاقيات أبراهام؟
لبنان معني بشكل مباشر بما يحصل،مع تزايد الضغط الأميركي والسعودي  عليه لنزع سلاح حزب الله في جنوبي الليطاني وشماله فورا, وهذا محور مباحثاتٍ عقدها كل من مورغان اوراتغوس ويزيد بن فرحان وممثلٌ عن الاليزيه الاحد, بحسب معلومات للـLBCI.
أما ملف السلاح الفلسطيني على ارضه، وهو محور مباحثات الرئيس محمود عباس في بيروت، فسيُحال إلى لجنة لبنانية–فلسطينية تضم وزراءَ وسفراء وأمنيين ومدنيين، ستبحث في معالجته بدءا بالسلطة الفلسطينية، إلى سائر الفصائل، تمهيداً لتحييد من يرفض التسليم، والتعاملِ معه وفق مقتضيات المرحلة.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

21-05-2025

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-20

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-15

مقدمة النشرة المسائية 15-05-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-12

مقدمة النشرة المسائية 12-05-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-08

مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-20

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-19

مقدمة النشرة المسائية ١٩-٥-٢٠٢٥

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-17

مقدمة النشرة المسائية 17-5-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-16

مقدمة النشرة المسائية 16-5-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:08

بيدرسن حذر من مخاطر "تجدد الصراع" في سوريا

LBCI
أمن وقضاء
06:52

المجلس الدستوري يردّ طعن قانون تمديد خدمة الضبّاط من رتبة عميد...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

الجنوب على مشارف الاستحقاق البلدي...

LBCI
أخبار دولية
14:18

نتنياهو: إسرائيل ربما إغتالت محمد السنوار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

المدينة الرياضية تعود مجدداً الى الحياة إنما بشكل جزئي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مشاركة كبيرة فاقت الـ١٠٠ سيارة في السباق الثاني للسرعة لعام ٢٠٢٥ في فقرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

خطة لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في كل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

انفراجة مرتقبة في التصدير الزراعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قراءة سياسية في النتائج الرسمية لانتخابات بيروت والبقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بلديات قضاء بنت جبيل بين التزكية والمعارك العائلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

الجنوب على مشارف الاستحقاق البلدي...

LBCI
أخبار دولية
13:10

الرئيس عباس في بيروت: دعم لسيادة الدولة ونزع سلاح المخيمات

LBCI
أخبار دولية
13:05

من واشنطن الى بيروت مروراً بالدوحة رسائل أميركية الى لبنان الرسمي وفرصة للعودة إلى الحضن العربي والدولي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:04

أدرعي: قضينا على قائد في قوة الرضوان

LBCI
أخبار لبنان
04:02

"الداخلية" تنشر قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

LBCI
أخبار لبنان
08:19

وزير المالية يطلب من "الداخلية" تعميم إلزامية لصق الطابع المالي على الإفادات الصادرة عن المختارين

LBCI
حال الطقس
00:52

الحرارة تعود الى الارتفاع بدءا من الخميس...

LBCI
أخبار لبنان
07:34

بيان لبناني–فلسطيني مشترك: تأكيد على حق العودة وسيادة الدولة والالتزام بالأمن والاستقرار

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 21-5-2025

LBCI
أخبار دولية
16:41

ترامب: كل شيء في القبة الذهبية سيُصنع في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
07:58

وزير الاتصالات يتفقّد مكاتب "تاتش" ويطّلع على سير العمل والخدمات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More