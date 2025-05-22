مقدمة النشرة المسائية 22-5-2025

ما هو المدى الذي سيستفيد منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مقتل يهوديَيْن في واشنطن على يد شخص هتف " الحرية لفلسطين. الحرية لفلسطين"؟ سيحمل شعار " معاداة السامية"، مثلما حمله في السابق، ليواصل خططه ويعزز شعاره بأنه يحمي اليهود، لا في إسرائيل وحسب بل في كل دول العالم. هذا الحادث سيحرِج الغرب وفي مقدّمه الولايات المتحدة الأميركية التي وقع الحادث في عاصمتها واشنطن.



في لبنان، ملف السلاح الفلسطيني مفتوح على مصراعيه من باب إقفال هذا الملف عبر تسليم الدولة اللبنانية السلاح، وما أعلِن أمس في قصر بعبدا جرى التأكيد عليه اليوم، سواء في عين التينة أو في السرايا الحكومية.



وفيما ملف السلاح الفلسطيني أعطي صفة المعجَّل، فإن ملف سلاح حزب الله أخذ صفة المؤجل، على الأقل إلى حين عودة الموفدة الأميركية مورغان أورتيغوس.



لبنان في هذا الأثناء، على موعد مع المرحلة الرابعة والأخيرة للإنتخابات البلدية والإختيارية، في الجنوب، بعد غد السبت بدلا من الأحد الذي يصادف عيد المقاومة والتحرير.



لكن البداية من مكان آخر، من حدثٍ يثير الإشمئزاز: قاصر يتحرش بأطفال.