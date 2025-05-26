مقدّمة النشرة المسائيّة 26-05-2025

لبنان ، وتحديدًا حزبُ الله، هاجسُ إسرائيل، والسيناريوهات التي تضعُها تهدُف إلى عدم بقاء سلاح حزب الله ، لا جنوبَ الليطاني ولا شمالَه. هذا قرار ٌ بالنسبة إلى الدولة العبرية، وتتناغم فيه مع الولايات المتحدة الأميركية، وهذا القرار ليس لديه مهلة ٌ مفتوحة للتطبيق، والسؤال هنا: كيف ستتلتزم ُالسلطات اللبنانية بهذا التطبيق.

اليوم ، وفدٌ من حزب الله في قصر بعبدا، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أظهر تقاربًا مع رئيس الجمهورية ، لكنه في المقابل فجَّر الخلاف مع رئيس الحكومة، فالرئيس سلام الذي قال لمحطة " سكاي نيوز عربية " : "لن نسكت عن بقاء أيِّ سلاح خارج سلطة الدولة". وأن "عصرَ تصدير الثورة الإيرانية انتهى" و"نحن طلابُ سلام "، رد عليه النائب رعد بالقول: " لن اعلق على هذا التصريح حفظا لبقية وُدّ ٍموجودة " .

لم يتحدث رعد عن " ود " بل عن " بقية ود"، ما يعني أن التباعد قائم ٌ بين الحزب وسلام ، ويجدر التذكير بالهتافات من أنصار حزب الله في المدينة الرياضية والتي استقبلت وصول الرئيس سلام بالقول:

" نواف سلام صهيوني"، ولم يقلل من وقْع هذه الحادثة البيانُ الذي صدر لاحقًا عن حزب الله.

وفي سياق التركيز على سلاح حزب الله ، كانت لافتة ً الأجواءُ من تل ابيب أن الدولة العبرية تكثِّف انتشارَها على الحدود مع لبنان، في ظل عدة خيارات مطروحة.

داخليًا ، بعد انتهاء الإنتخابات البلدية، بدأت انتخابات اتحاد البلديات، والباكورة اتحاد بلديات المتن الشمالي الذي فازت برئاسته مجددًا رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المر على رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميِّل.