مقدمة النشرة المسائية 27-05-2025

بعد غبار معارك الإنتخابات البلدية والأختيارية، تلوح معارك حقيقية وأكثرَ قساوة على البلد تتعلق بالأجندة الأميركية المتعلقة بسلاح حزب الله والإصلاحات، وبالسلاح الفلسطيني.

المسؤولون اللبنانيون يترقبون عودة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتيغاس إلى بيروت، وابرز ما ستطرحه : خطوات ٌ فعلية وسريعة مطلوبة لسحب سلاح حزب الله من شمال الليطاني.

يأتي هذا المطلب في ظل أجواء تتحدث عن أن إسرائيل لن تنسحب من النقاط الخمس التي تحتلها في لبنان قبل العمل على تشكيل لجان ٍعسكرية وتقنية مع الجانب اللبناني للبتّ بالنقاط الـ 13 المتنازع عليها.

هذه المعطيات كانت في صُلب مضمون اللقاء بين رئيس الجمهورية ووفد حزب الله ن واللقاء هو الخطوة العلنية الأولى والتي ستُتابَع عبر المستشارين.

هذه الأجواء من بيروت، أما من الأمارات فكلمة ٌ لرئيس الحكومة نواف سلام أكد فيها أن " مشروعنا يقوم على تلازم الإصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح، اي ان نتحرّر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية. نريد لبنان الذي يمتلك قراره في السلم والحرب."

في الملف السوري الإسرائيلي، نقلت وكالة رويترز في خبر لها من دمشق، نقلاً عن خمسة مصادرَ مطلعة، أن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه .

وقال مصدران سوريان وآخران غربيان ومصدرٌ مخابراتي مطلع من إحدى دول المنطقة إن الاتصالات تأتي أيضا استكمالا لما بدأته محادثات غيرُ مباشرة عبر وسطاء .الاتصالات جرت من الجانب السوري بقيادة المسؤول الأمني الكبير أحمد الدالاتي، بحسب توصيف رويترز، الذي تم تعيينه بعد الإطاحة بالأسد، محافظا ً للقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان .